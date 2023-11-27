نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنادي مهنا وأحمد خالد صالح أبرز الحاضرين في جنازة طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح على المشاركة في جنازة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، حيث تواجدوا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وقاموا بالصلاة على جثمانه.

وفاة طارق عبد العزيز:

ورحل الفنان طارق عبد العزيز عن دنيانا مساء أمس، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية ودخوله لعناية المركزة، وتوقفت عضلة القلب وأصيب بتشنجات، وكان يصور مسلسل “بقينا اتنين” بطولة الفنان شريف منير.

مسلسل "وبينا ميعاد"

وفي سياق آخر، تدور أحداث مسلسل "وبينا ميعاد" في إطار كوميدي اجتماعي لايت، ومن بطولة شريف منير ورانيا يوسف وآخرون من النجوم، ومن المقرر عرضه خلال الأسبوع المقبل، وهو تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.