في عيد ميلادها.. محطات من حياة فاطمة عمارة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 27 من شهر نوفمبر عيد ميلاد الفنانة الكبيرة فاطمة عمارة، والتي عشقت الفن وقدمت عدة اعمال ولكن اقتصرت أدوارها على الأدوار الثانويه، كان لديها طموح كبير لكي تكون من أشهر الممثلات في مصر، شقيقة الممثل الراحل أبو الفتوح عمارة الذي كانت أدواره كلها تتحدد في أدوار الكومبارس رغم كثرة أعماله.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة فاطمة عمارة..

نبذة عن حياة فاطمة عمارة

ولدت” فاطمة عمارة ” فى 27 نوفمبر 1935 وهي شقيقة الممثل الراحل أبو الفتوح عمارة الذي كانت أدواره كلها تتحدد في أدوار الكومبارس رغم كثرة أعماله،لكنها اعتزلت الفن عام 1978م بعد مشاركتها في مسرحية (كلام فارغ) ومن ثم تزوجت من الإذاعي عباس متولى المذيع بصوت أمريكا وهاجرت معه من مصر إلى أمريكا، عادت للفن عام 1984 م، لتشارك فى مسلسل أخو البنات مع محمود ياسين ليكون آخر عمل فني لها وصورت بعض حلقات المسلسل في بيتها بأمريكا وبعدها قررت الاعتزال نهائيًا للاستقرار مع أسرتها والاهتمام بهم وبعدت نهائيا عن الأضواء والشهرة، وهي حاليا مقيمة مع زوجها وأولادها وأحفادها فى ولاية فرجينيا بأمريكا.

مسيرة فاطمة عمارة الفنية

اشتهرت فاطمة عمارة بأدوارها الثانوية، ولم تأخذ أي دور بطولة، حيث كانت بارعة في أداء الأدوار الثانوية، وكانت هذه الأدوار سبب في شهرتها الكبيرة، شاركت في عدد كبير جدًا من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، وذلك لأن المخرجين والمؤلفين اكتشفوا موهبتها الكبيرة في هذه الأدوار عكس البطولة المطلقة، كان لديها طموح كبير لكي تكون من أشهر الممثلات في مصر، والتي ترغب أن يكون لها عدد كبير من الجمهور، استطاعت تحقق حلمها في الدخول إلى عالم التمثيل وذلك في عام 1960، شاركت في أول أعمالها الدرامية وقامت بدور ممرضة.



أبرز أعمال فاطمة عمارة

المسلسلات: الرحيل، جراح عميقه، العنكبوت، أخو البنات.

الأفلام: أنا وابنتي والحب، الأبرياء، الأرض، حرامي الورقة، حواء والقرد، العيب، سيد درويش، 3 لصوص، هي والرجال، الأصابع الثلاثة، بنت إسمها محمود، الناس والنيل، أضواء المدينة.

المسرحيات: الدبور، حركة ترقيات.

آخر أعمال فاطمة عمارة

ويذكر ان مسلسل أخو البنات مع محمود ياسين كان آخر عمل فني لـ فاطمة عمارة، وصورت بعض حلقات المسلسل في بيتها بأمريكا وبعدها قررت الاعتزال نهائيًا، العمل من بطولة: محمود ياسين فردوس عبد الحميد نبيلة السيد ماجدة زكي ليلى علوي إلهام شاهين، تدور الأحداث حول الطبيب محمد عبدالسلام وشقيقاته الخمس، وكفاحه لأجل توفير حياة كريمة لهن، وتربيتهن رغم عمله بوظيفتين، وإعجابه بجارته مديحة وإنقلاب حياته بعد دخول الشابة نورا بها.