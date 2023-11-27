نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. أشهر أدوار الفنانة فاطمة عمارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل اليوم 27 من شهر نوفمبر بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة فاطمة عمارة، والتي عشقت الفن وقدمت عدة اعمال ولكن اقتصرت أدوارها على الأدوار الثانويه، كان لديها طموح كبير لكي تكون من أشهر الممثلات في مصر، شقيقة الممثل الراحل أبو الفتوح عمارة الذي كانت أدواره كلها تتحدد في أدوار الكومبارس رغم كثرة أعماله.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أشهر وأهم ادوار الفنانة فاطمة عمارة..

أهم ادوار فاطمة عمارة

بدأت فاطمة عمارة أول أدوارها فى السينما فى فيلم نور الليل 1959م في دور ممرضة، وايضا جسدت فاطمة دور زوجة” سيد درويش”حيث كان الدور عن الست البسيطة التقليدية التي تعيش رغم أي ظروف وكان الفيلم من بطولة كرم مطاوع، وشاركت في دور خضرة المتشردة فى فيلم الأرض وهو فيلم يعد علامة وبصمة في السينما المصرية ووشاركت بدور “كاملة” المرحة صديقة شادية فى فيلم أضواء المدينة والتي ترافقها مشوارها لتصبح نجمة وتحاول مساعدتها لذلك وكان وكان الفيلم بطولة شادية وأحمد مظهر وحسن مصطفى ومجموعة من النجوم.

أبرز أعمال فاطمة عمارة

المسلسلات: الرحيل، جراح عميقه، العنكبوت، أخو البنات.

الأفلام: أنا وابنتي والحب، الأبرياء، الأرض، حرامي الورقة، حواء والقرد، العيب، سيد درويش، 3 لصوص، هي والرجال، الأصابع الثلاثة، بنت إسمها محمود، الناس والنيل، أضواء المدينة.

اعتزال فاطمة عمارة الفن

شاركت “فاطمة عمارة “ في مسرحية كلام فارغ عام 1978م، بعد مشاركتها اعتزلت الفن وتزوجت من الإذاعى” عباس متولى” المذيع بصوت أمريكا وهاجرت معه من مصر إلى أمريكا، ولكنها عادت للفن عام 1984 م، لتشارك فى مسلسل أخو البنات مع محمود ياسين ليكون آخر عمل فني لها، وبعدها قررت الاعتزال نهائيًا للاستقرار مع أسرتها والاهتمام بهم وبعدت نهائيا عن الأضواء والشهرة، وهي حاليا مقيمة مع زوجها وأولادها وأحفادها فى ولاية فرجينيا بأمريكا.

من هي فاطمة عمارة

ولدت” فاطمة عمارة ” فى 27 نوفمبر 1935 وهي شقيقة الممثل الراحل أبو الفتوح عمارة الذي كانت أدواره كلها تتحدد في أدوار الكومبارس رغم كثرة أعماله،لكنها اعتزلت الفن عام 1978م بعد مشاركتها في مسرحية (كلام فارغ) ومن ثم تزوجت من الإذاعي عباس متولى المذيع بصوت أمريكا وهاجرت معه من مصر إلى أمريكا، عادت للفن عام 1984 م، وبعدها قررت الاعتزال نهائيًا للاستقرار مع أسرتها والاهتمام بهم وبعدت نهائيا عن الأضواء والشهرة، وهي حاليا مقيمة مع زوجها وأولادها وأحفادها فى ولاية فرجينيا بأمريكا.