نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر ظهور تليفزيوني لطارق عبد العزيز اليوم مع عمرو الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي مساء أمس الفنان القدير الراحل طارق عبد العزيز والذي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره إحدي مشاهده في مسلسل “ وبقينا إثنين ” عن عمر يناهز ٥٥ عامًا، وشيعت جنازته اليوم إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر.

الإعلامي عمرو الليثي والفنان القدير الراحل طارق عبد العزيز

و أعلن الإعلامي عمرو الليثي أنه سيتم بث استضافته الأخيرة الفنان طارق عبد العزيز في لقاء تلفزيوني خاص، سيتم بثه اليوم الاثنين، الموافق 27 نوفمبر، على قناة الحياة الساعة العاشرة مساءً، ويدور هذا اللقاء حول عدة حقائق عن النجم الراحل وعلاقته بأصدقائه في الوسط الفني وخارجه، وعن حياته الصحية، وابتعاده عن الفن للفترة محددة ورجوعه مرة أخري.

آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز مسلسل " أعمل ايه " مع الفنان خالد الصاوي الذي حقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل "أعمل ايه "

شارك في بطولة المسلسل خالد الصاوى، صابرين، نور إيهاب، وردشان مجدى، الطفلة بيلار احمد، ايمى الجندى، طارق عبد العزيز، وأحمد جمال سعيد والعمل من إخراج المخرج أحمد عبد الحميد، والمؤلف محمد الحناوى