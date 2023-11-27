بدء فعاليات الأسبوع الثقافـي بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم

مسقط ـ العُمانية: بدأت امس فعاليات الأسبوع الثقافي لمركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم الذي ينظمه المركز ضمن خطة نشاطه الثقافي للعام الجاري ويستمر ثلاثة أيام.

وأقيمت في اليوم الأول من الأسبوع الثقافي جلسة حوارية بعنوان (الأمن المجتمعي والاستقرار الأسري) في مقر المركز بمرتفعات المطار وأدارها أحمد الكلباني. وشاركت في الجلسة الحوارية الدكتورة ريا المنذرية أستاذ مشارك في كلية التربية بجامعة السُّلطان قابوس تناولت الدور الإيجابي للفرد بالمجتمع، فيما تطرقت الدكتورة رضية الحبسية أستاذ الإدارة التربوية المساعد بكلية العلوم والآداب بجامعة نزوى إلى دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري للأبناء.

جدير بالذكر أن فعاليات الأسبوع الثقافي لمركز السُّلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم تتضمن إقامة جلسة حوارية بعنوان (الموسيقى التقليدية العُمانية) اليوم الثلاثاء بمشاركة الدكتورة غالية بنت عيسى وراشد الهاشمي وربيع الهديفي وعادل المعولي. وسيتناول المشاركون في الجلسة الحوارية عدة محاور أبرزها الاستثمار الثقافي لتحقيق (رؤية عُمان 2040)، والدراما الموسيقية في الفنون التقليدية العُمانية، وخصائص الشعر الشعبي المغنّى. وتختتم فعاليات الأسبوع الثقافي غدٍ الأربعاء بإقامة حلقة تدريبية بعنوان (القائد المبتكر) بمعهد العلوم الإسلامية في محافظة مسقط، وجلسة حوارية بعنوان (فرحة إنسان وتجليات وطن) في مقر المركز بمرتفعات المطار.

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