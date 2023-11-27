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المستشار محمود فوزي ضيف برنامج «من مصر» على «القاهرة الإخبارية» غدا

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

تعرض حلقة غدا الثلاثاء من برنامج «من مصر» على قناة «القاهرة الإخبارية»، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل في الساعة العاشرة مساء، حوارا مهما مع المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

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ويتحدث المستشار محمود فوزي عن الملامح الرئيسية للبرنامج الانتخابي الرئاسي، للمرشح عبدالفتاح السيسي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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