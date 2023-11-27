نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع غزة.. حميد الشاعري يطالب أصدقائه عدم الاحتفال بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد عيد ميلاد الكابو حميد الشاعري حالة خاصة كل عام، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك لما يتميز به حميد الشاعري من حالة فنية متفردة في عالم الموسيقى، نظرًا لتعاونه مع كافة أجيال الموسيقى على مدار 40 عاما وأكثر، تشهد على مسيرته الموسيقية ومشاركته في صناعة نجوم من أجيال موسيقية مختلفة.

حميد الشاعري يرفض الاحتفال بعيد ميلاده

وبعد التواصل الصحفي مع مكتب الفنان حميد الشاعري لمعرفة مكان وموعد عيد ميلاد الكابو مثل كل عام، كان الرد هو أن الكابو رافض الاحتفال بعيد ميلاده هذا العام، تضامنا مع القضية الفلسطينية، وتعاطفا مع الشعب الفلسطيني، ودعما لحقوق أهالي قطاع غزة، ورفضا لمجازر جيش الاحتلال في المدنيين بالقطاع.

وأكدت مصادر مقربة من حميد الشاعري، أنه تواصل مع اصدقائه المقربين منه خلال الساعات القليلة الماضية، وفريق عمله وأسرته، وطالبهم بعدم مفاجئته والاحتفال بعيد ميلاده، إذ اعتادوا على ذلك خلال السنوات الماضية، وكان حفل عيد ميلاد حميد الشاعري يتصدر التريند ويشغل رواد السوشيال ميديا، لما به من حضور طاغي لعدد كبير من نجوم الفن، بالإضافة لفانز حميد من محافظات مصر المختلفة والدول العربية أيضا.

كما أن حميد الشاعري يحتفل بعيد ميلاده كل عام في احتفالية مميزة وسط عائلته وأصدقائه والفانز الخاص به، بالإضافة لمشاركة متنوعة وكثيفة من نجوم الفن بالأجيال المختلفة، وذلك يوم 29 نوفمبر من كل عام.

دعم حميد الشاعري القضية الفلسطينية

ودعم حميد الشاعري القضية الفلسطينية وذلك بمنشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جملة بكل لغات العالم هي: "يا عالم.. هناك قطعة أرض تباد عن بكرة أبيها اسمها غزة".

وكتب حميد الشاعري عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معبرًا عن غضبه من العالم العربي: "سقطت تفاحة فاكتشفوا الجاذبية وسقطت ملايين الأرواح ولم يكتشفوا الإنسانية".

أبرز أغاني حميد الشاعري لفلسطين

يذكر أن حميد الشاعري قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الفنية التي تدعم القضية الفلسطينية، ومن أبرزها أوبريت "الحلم العربي" و"القدس هترجع لنا" وأعمال أخرى شارك بها كافو نجوم الوطن العربي.