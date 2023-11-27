نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. تعرف على شقيق فاطمة عمارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 27 من شهر نوفمبر عيد ميلاد الفنانة الكبيرة فاطمة عمارة، والتي عشقت الفن وقدمت عدة اعمال ولكن اقتصرت أدوارها على الأدوار الثانويه، شاركت في عدد من الأفلام أبرزها "أضواء المدينة" أمام الفنانة شادية والتي شاركتها غناء بعض أغاني الفيلم، مثل "قال ايه شرابي مدلدل" و"الله يا بوصة وبقيتي عروسة"، وكانت ضمن فريق فيلم "بنت اسمها محمود" مع الفنانة سهير رمزي، وفيلم "سيد درويش"، ثم اعتزلت في الثمانينيات.

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ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن شقيق فاطمة عمارة..

من هو شقيق فاطمة عمارة؟

ولد أبو الفتوح عمارة في 9 سبتمبر في محافظة الدقهلية عام 1928، تميز الفنان أبو الفتوح عمارة بملامح طيبة شرقية، ساندته في الكثير من أعماله وحفظ شكله الجمهور حتى بعد رحيله، رغم أنه لم يحصل على أدوار البطولة، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأ مسيرته الفنية في بداية الستينيات بعروض فرقة "عبدالرحمن الخميسي المسرحية"، وقدم على خشبته عدد كبير من المسرحيات، بينها: "عزبة بنايوتي، روض الفرج، البريمة، شارع محمد علي، الصعايدة وصلوا، إزي الصحة".

قدم الراحل أبو الفتوح عمارة للفن المصري نحو ما يقرب من 250 عملًا فنيًا، كما اشتهر بكلمة "عدم اللمؤاخذة" والتي كان يرددها في معظم أفلامه، من أشهر المسلسلات التي ظهر فيها "البخيل وأنا"، مع الفنان الراحل فريد شوقي و"يوميات ونيس" مع الفنان محمد صبحي، "أبو العلا 90"، "الصبار"، "حلم الجنوبى"، ايضا شارك في العديد من الأفلام الناجحة، بينها: "قضية عم أحمد"، "ناصر ٥٦"، "المواطن مصري"، "ثلاثة على الطريق"، "اللعب مع الكبار" مع الزعيم عادل إمام، رحل أبو الفتوح عمارة في 18 يوليو عام 1999، وكان أخر أعماله السينمائية فيلم "الحرب العائلية الثالثة"، بينما التليفزيونية "قط وفار"، "وتمضي الأيام".

مقطتفات عن فاطمة عمارة

ولدت” فاطمة عمارة ” فى 27 نوفمبر 1935 وهي شقيقة الممثل الراحل أبو الفتوح عمارة الذي كانت أدواره كلها تتحدد في أدوار الكومبارس رغم كثرة أعماله،لكنها اعتزلت الفن عام 1978م بعد مشاركتها في مسرحية (كلام فارغ) ومن ثم تزوجت من الإذاعي عباس متولى المذيع بصوت أمريكا وهاجرت معه من مصر إلى أمريكا، عادت للفن عام 1984 م، وبعدها قررت الاعتزال نهائيًا للاستقرار مع أسرتها والاهتمام بهم وبعدت نهائيا عن الأضواء والشهرة، وهي حاليا مقيمة مع زوجها وأولادها وأحفادها فى ولاية فرجينيا بأمريكا.