نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. محطات من حياة شيرين سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نحتفل اليوم 27 نوفمبر بعيد ميلاد الفنانة شيرين سيف النصر، تعد من الفنانات اللواتي حرصن على تقديم العديد من الأعمال الفنية المميز والشهيرة، والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى، وحرصت على الظهور بشكل مميز ولافت وكانت تتميز بظهورها المختلف وملامحها الجميلة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة شيرين سيف النصر..

نبذة عن شيرين سيف النصر

ولدت شيرين إلهام سيف النصر الشهيرة بـ اسم "فريدة سيف النصر" 27 نوفمبر 1967 في الأردن لأب مصري هو الصحفي إلهام سيف النصر يعود أصله من الصعيد كما أكدت في لقاء متلفز، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية، في عام 1991 تخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون. واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

اعمال شيرين سيف النصر

الافلام: الأستاذ، البحث عن طريق آخر، البلدوزر، أحلامنا الحلوة، سفينة الحب والعذاب، كلهم في جهنم، سواق الهانم، النوم في العسل، أمير الظلام.

المسرحيات: خد بالك من عيالك، لعبة الحب والجنان، بودي جارد.

المسلسلات: المتهم بريء، العرضحالجي، من الذي لا يحب فاطمة، غاضبون، مذكرات شوشو، المال والبنون - الجزء الثاني، على باب الوزير، شقة الحرية، النوارس والصقور، اللص الذي أحبه، الوشاح الأبيض، صراع الأقوياء، البيضاء، أصعب قرار.

مسيرة شيرين سيف النصر الفنية

التقت الفنانة شيرين سيف النصر في فرنسا بالفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التليفزيون، واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن، قدمت شيرين سيف النصر، 31 عملًا فقط، استطاعت أن تحقق من خلالهم شهرة واسعة، والبداية كانت من خلال "ألف ليلة وليلة" ولكن بدور صغير للغاية، وحققت شيرين الشهرة الواسعة التي حظيت بها بعد أن شاركت مع أحمد زكي في بطولة فيلم "سواق الهانم" عام 1994، وكان آخر ظهور لها في عام 2007 من خلال مسلسل "أصعب قرار" لتبتعد عن الأضواء، ويعتبر مسلسل «من الذي لا يحب فاطمة» علامة فارقة في مشوارها الفني.

