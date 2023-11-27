في عيد ميلادها.. سبب اعتزال شيرين سيف النصر

القاهرة - محمد ابراهيم - نحتفل اليوم 27 نوفمبر بعيد ميلاد الفنانة شيرين سيف النصر، تعد من الفنانات اللواتي حرصن على تقديم العديد من الأعمال الفنية المميز والشهيرة، والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى، وحرصت على الظهور بشكل مميز ولافت وكانت تتميز بظهورها المختلف وملامحها الجميلة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سبب اعتزال الفنانة شرين سيف النصر..



سبب اعتزال شيرين سيف النصر

عادت شيرين سيف النصر بعد الاعتزال في مطلع الألفية الجديدة لتقدم بعض الأعمال إلا أنها سرعان ما توارت خلف الكواليس مرة أخرى، وكشفت شيرين، في مداخلة بأحد البرامج التلفزيونية المصرية، عن سر عدم مشاركتها في أي أعمال على مدار سنوات، مرجعة السبب إلى وفاة والدتها، وقالت: "بصراحة والدتي توفيت ومقدرتش أكمل تمثيل بعد وفاتها"، وروت كيف مرت بظروف صعبة جدا بعد وفاة والدتها، مضيفة: "الحقيقة، مقدرتش أرجع للفن حتى بعد 12 سنة من وفاتها.. كانت كل حاجة في حياتي، وكانت بتقف جمبي، وكانت بتقرأ لي كل الورق اللي بيجيلي من مسلسلات وأفلام وكل شيء.. بجانب الورق اللي كان بيجيلي مش قد كده، فقولت خليني أحسن على الأعمال اللي عملتها هي كافية بالنسبة لي، كان نفسي أدخل مسلسل (الاختيار) ولو حتى هعمل مشهد واحد بس، أنا كنت بقول يا رب لو كانوا إدوني مشهد كنت عملته والمشهد ده كان رجعني من الاعتزال".

أهم ادوار شيرين سيف النصر

نجحت شيرين سيف النصر وباتت نجمة كبيرة في السينما والتلفزيون، وشاركت في بطولة مسلسلات مهمة منها" المال والبنون" للمخرج مجدي أبو عميرة، وتأليف محمد جلال عبدالقوي عام 1995، و"المتهم بريء" في 1997، و"من الذي لا يحب فاطمة، و"اللص الذي أحبه" و"على باب الوزير" و" الوشاح الأبيض"، وقدمت في السينما 9 أفلام، ومن حسن حظها أن تحمس لها الزعيم عادل إمام، واختارها كي تشاركه البطولة في فيلمين هما "النوم في العسل" و"أمير الظلام"، شحها الفنان الكبير أحمد زكي للوقوف أمامه في فيلم "سواق الهانم" الذي قدمت خلالها واحدا من أهم أدوارها.