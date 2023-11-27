القاهرة - محمد ابراهيم - "التحريض على أعمال منافية للآداب" القبض على إنجي حمادة وعلاقتها بـ"كروان مشاكل"

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من القبض على إنجي حمادة، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب.

"التحريض على أعمال منافية للآداب" القبض على إنجي حمادة وعلاقتها بـ "كروان مشاكل"

"التحريض على أعمال منافية للآداب" القبض على إنجي حمادة وعلاقتها بـ "كروان مشاكل"

كشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة عن أن إنجي حمادة، وهي فتاة تحمل سوابق جنائية في قضايا تبديد وآداب عامة، قامت ببث تلك المقاطع عبر تطبيقي "بيجو لايف" و"تيك توك"، بهدف زعزعة الآداب العامة وتحريض الأشخاص على ارتكاب أفعال غير لائقة.

من هي إنجي حمادة

تمكنت أجهزة الأمن من التحقيق في حالة الإعلامية إنجي حمادة، المعروفة أيضًا باسم سماح مصطفى عبدالفتاح، والتي وُجِدَتُ تسكن في منطقة القاهرة الجديدة وتعمل في مجال الإعلام.

وقد سبق أن تمت ملاحقتها بعدة قضايا سابقة تتعلق بجرائم آداب عامة وتجارة المخدرات والاعتداء على موظف وسرقة تيار كهربائي.

قضايا إنجي حمادة

تم اتهام إنجي حمادة في عدة قضايا، حيث تمت محاكمتها في القضية رقم 1950 لعام 2004 بتهمة الآداب العامة، وثم في عام 2007 في القضية رقم 2336 لعام 2007 بتهمة مشاجرة وضرب في أكتوبر، وأخيرًا في القضية رقم 2254 لعام 2021 بتهمة سرقة مساكن في منطقة الشروق، وتم القبض عليها لتنفيذ الأحكام القضائية في عدد من الحالات.

بلاغات ضد إنجي حمادة

قدمت المحامية نهى الجندي بلاغًا إلى النائب العام، حيث اتهمت صاحب صفحة "كروان مشاكل" والمعروف أيضًا بـ الإعلامية أنجي حمادة، بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع.

وأفادت الجندي بأنها شاهدت محتوى الفيديوهات التي ينشرها "كروان مشاكل" على الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروّج للرذيلة وتحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع المصري.

وأقرت إنجي حمادة، بمزاولتها لنشاطها الإجرامي بهدف زيادة عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما اعترفت بشراء أوقات إعلانية على بعض القنوات الفضائية لزيادة شهرتها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة المرتبطة بها.