بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة هنا الزاهد بعض من الصورة الخاصة بها داخل الحرم المكي، أثناء تأديها مناسك العمرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت هنا الزاهد على الصور قائلة:" بما أن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شئ وكل لحظة أكدلي فيها بلطفه إنه بيحبني وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق".

انفصال هنا الزاهد عن أحمد فهمي

وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد 4 سنوات من الزواج، وقد أعلنت عن ذلك من خلالحسابهاالشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت:" الحمدلله تم الإنفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".



وذلك بعد العديد من الشائعات التي طاردتهم في الفترة الأخيرة عن وجود خلافات بينهم، وحدوث الانفصال، وكان آخر ظهور لهم سويًا أثناء العرض الخاص لفيلم مستر أكس، وقد رد فهمي على هذه الشائعات ووصفها بالشائعات السخيفة التي يجب أن لا ننصت إليها.



آخر أعمال هنا الزاهد



ويذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو مسلسل "سيب وأنا سيب" الذي عرض الشهر الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول ابراهيم وزوجته التي تسعي للشهرة فتهرب يوم زفافهم وتعود مره آخر بعد أن تصبح فاشونيستا مشهورة، فتظهر الفنانة هنا الزاهد، بشخصية مدوّنة موضة وأزياء وناشطة على السوشيال ميديا، تجد نفسها مضطرة للعودة سريعًا إلى مسقط رأسها الإسكندرية مع الفنان الذي ارتبطت به، وتحاول تغطية الأكاذيب التي أخبرته بها، وذلك ضمن الكوميديا الاجتماعية الرومانسية.



من أبطال مسلسل سيب وأنا أسيب



"سيب وأنا أسيب" من بطولة هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني، وتأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان، وهو من عروض شاهد الأولى، ويُعرض على "شاهد".