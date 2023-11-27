مصطفى خاطر: "موسم الرياض مشرف لينا كلنا كعرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان مصطفى خاطر تفاصيل دوره في مسرحية “قصة حياة أمي” التي تعرض حاليًا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض، مشيرًا إلى أنه يجسد دور أب يسافر أبناؤه للخارج ويتركوه ولم يصلوا الرحم، مما يثير استيائه وحزنه.

وقال مصطفى خاطر لقائه في إحدى اللقاءات التلفزيونية: “أجسد دور أب عياله مسافرين ومش بيسألوا عليه وحياتهم واخداهم، لعبة علشان نرجع الأولاد تاني لمصر”.

أما عن مشاركته في موسم الرياض علق مصطفى خاطر، قائلًا: “كل سنة بيكون موجود الحلو في موسم الرياض كل سنة فيه جديد، ودي حاجة بتكون مشرفة لينا كلنا كعرب وحاجة محترمة".

أبطال مسلسل “البيت بيتي”

ومن جانبه، يعرض حاليًا لمصطفى خاطر الموسم الثاني من مسلسل “البيت بيتي”، والذي يشارك فيه مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، كما يضم المسلسل كلا من سامي مغاوري، ميرنا جميل، إيمان الشريف، نشوى علي، سليمان عيد، محمود حافظ، علا رامي، محمد محمود عبد العزيز، مي القاضي، وآخرين، والعمل من تأليف كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

أحداث مسلسل “البيت بيتي 2”

مسلسل “البيت بيتي” ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، وكذلك تدور أحداثه في إطار الرعب الكوميدي، يُجبر بينو -مصطفى خاطر-، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكنه يتعرض لصدمة كبيرة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.