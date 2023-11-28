أماني التونسي تكشف عن مصير دور طارق عبد العزيز في مسلسل بقينا إتنين

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت المؤلفة أماني التونسي، أنه لن يتم حذف مشاهد الفنان طارق عبد العزيز، من مسلسل بقينا إتنين، بعد رحيله عن عالمنا أمس الأحد عقب تعرضه لمشاكل صحية في القلب.

دور طارق عبد العزيز في مسلسل بقينا إتنين

وتابعت أماني التونسي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد"، قائلة: "لن يتم حذف مشاهد الراحل طارق عبد العزيز في مسلسل بقينا إتنين ولن يحل غيابة فنان بديلًا عنه لكي يقوم بدوره، وسيتم معالجة العمل بطريقة درامية تتناسب مع الموضوع".

وكشفت أماني التونسي عن دور الراحل طارق عبدالعزيز في مسلسل بقينا إتنين، حيث يجسد دور صديق الفنان شريف منير في المسلسل ومحب للحياة ولا يدرك الزمن ويتميز بخفة الدم وضد فكرة الزواج ويحب أصدقاؤه ويقف بجوار بطل العمل ويسانده في أزماته ويقدم دورا هاما.. والعمل مسلسل إجتماعي لايت".

واختتمت أماني التونسي حديثها قائلة أنها ستجتمع مع المنتج كريم أبو ذكري والمخرج طارق رفعت ويتفقان على عدم حذف أي مشهد للفنان الراحل طارق عبد العزيز، بالعكس سوف يكون العمل إهداء لروحه كونه فنان مميز وله طابع خاص.

مواعيد عرض برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



وفاة طارق عبد العزيز

يذكر أن رحل الفنان طارق عبد العزيز مساء أمس الأحد 26 نوفمبر عام 2023 إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل بقينا إتنين واقيمت صلاة الجنازة وتشييع جثمانه ظهر اليوم من مسجد الشرطة، كما كشف الفنان إيهاب فهمي عن موعد تقديم واجب العزاء في الراحل غدًا في قاعة الرازق بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.