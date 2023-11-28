أماني التونسي: الراحل طارق عبد العزيز صور 50% من مشاهده في العمل

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت المؤلفة أماني التونسي، عن رحيل الفنان طارق عبد العزيز، قائلة أنها لم تكن موجودة في لوكيشن تصوير مسلسل "بقينا إتنين"، عقب سقوطه على الأرض بسبب تعرضه لمشاكل في القلب.

أماني التونسي تكشف عن مصير دور طارق عبد العزيز

وتابعت أماني التونسي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد"، قائلة: "موقف كان صعب علينا كلنا ومحدش فينا مصدق اللي حصل لحد دلوقتي.. وفكرة أننا نلغي الدور حاجه مش واردة تماما وأكيد أسرة المسلسل عاوزين يحتفظوا بيه وبذكرياته في أعماله وإن شاء الله أشوف آخر مشهد عمله ونلاقي ليه حل درامي للإختفاء أو عدم ظهوره.. طارق عبدالعزيز كان بيحب الدور ده في المسلسل وكان مبسوط أوي بالشغل وبيأدي أداء مميز".

وأستكملت أماني التونسي حديثها، أن الراحل طارق عبد العزيز انتهي من تصوير 50 % من مشاهده في الملسلسل، وأن المعالجة الدرامية عبارة عن خلق أحداث جديدة للشخص الذي توفى ولم يكمل دوره، وتكملة الأحداث بشكل مظبوط بحيث أن يشاهد الجمهور العمل ولا يدرى بالظرف الطارئ الذي حدث سوى من خلال الإهداء الذي يظهر على تتر العمل.



واختتمت أماني التونسي حديثها قائلة أنه لا يصح أن يحل فنانا بديلا عن الراحل طارق عبدالعزيز معقبة:"مينفعش الناس تشوف ممثل وييجي ممثل تاني مكانة ووقتها الناس اتعلقت بيه في 10 حلقات وفجأة تلاقي شخص تاني غيره.. ده صعب جدا، هو صور 50 في المائة من المسلسل وده شئ مش قليل ولا كتير.. بس دي أزمة بالنسبة لنا ولكن ربنا رحمته واسعة وهيقف جنبا ونعرف نخرج من القصة دي".

مواعيد عرض برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.