رانيا يوسف تفتح قلبها وتكشف عن رحلة زواجها المتكرر وكواليس هروبها من تحكم والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة رانيا يوسف كـ ضيفة على شاشة "الجديد" وتحدثت عن حياتها الشخصية والفنية وخلال الحوار شاركت الفنانة الشهيرة تفاصيل صادقة ومؤثرة حول تجاربها في عالم الزواج والعلاقات الشخصية، تجسدت صراحتها عندما تحدثت عن زواجها الأول مع المنتج محمد مختار، حيث أكدت أن هذا الزواج كان محاولة للهروب من تحكم وسلطة والدتها، وأوضحت كيف كانت تعيش تحت ظل هذا التحكم والتأثير.

كما كشفت عن تجربة السعادة الفريدة التي عاشتها رانيا خلال فترة طفولة بناتها، حيث وصفت تلك الفترة بأنها الأكثر سعادة في حياتها، طمحت "يوسف" لتوفير بيئة آمنة وسعيدة لأسرتها وأشارت إلى اللحظات الجميلة التي قضتها مع بناتها كانت خلال فترة نموهن.

رانيا تتحدث عن علاقاتها الزوجية

فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، تحدثت رانيا عن تحدياتها وكيف تمكنت من تخطي الصعوبات والتعامل معها ببسالة. أكدت على أهمية التفاهم والتواصل في بناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل. استنتجت أن السعادة الحقيقية تأتي من خلال فهم الشريك وتقدير اللحظات السعيدة في الحياة اليومية.

تناولت رانيا أيضًا دور الفن في حياتها وكيف يعكس مشوارها الفني تحولاتها الشخصية، تجاوز الحديث الحياة الشخصية لتلقي الضوء على التحديات والنجاحات التي واجهتها في مسيرتها الفنية، مما أضاف نواحي أخرى مثيرة للحلقة.



خناقة ساخنة بين رانيا يوسف وطليقة كابتن كرة

قالت الفنانة رانيا يوسف في وقت سابق، إنّها لا تتابع التريندات ولا تهتم بها، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة "، على قناة "المحور"، وواجهها شيخ الحارة بوجود شجار نشب بينها وطليقة خطيبها الجديد، لكنها تهربت منه، ونفت وقوع أي شجار.

لكنها عادت وقالت: "أنا معرفش دي مين"، ليرد عليها شيخ الحارة قائلا: "دي من طرف الكابتن بتاع الكرة.. الحب الجديد بتاعك".

وهنا غضبت رانيا يوسف، قائلة: "انت فيه حاجة في دماغك، أنت طينتها خالص، ايه اللي يخليني أتخانق مع طليقته وأضربها، ده أي كلام وهبل وفيه ناس بتفتري، هبت منك شوية يا شيخ الحارة، دي واحدة جات تتخانق معايا، وقالت لي أنا طليقة فلان الفلاني، قالت لي ليه يتقدم ليه، ده واحد من ضمن المتقدمين، مش حبيب، مفيش لا حب ولا خطوبة ولا زواج".



رانيا يوسف وخلافها مع زينة

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لا يمكن أن تتعامل مع الفنانة زينة وفسرت ذلك قائلة: "كان في حاجات المفروض تتراعى بين الزملاء وهي لم ترعها، ولو قلبنا الوضع وعملت اللي هي عملته مكنتش سكتت".

وأضافت يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة أنها وقعت على مسلسل أرض النعام، على أن يشارك معها أحمد زاهر وروبي: «قبل التصوير بأسبوع اعتذر محمد سامي بسبب مشكلات بينه والمنتج، ثم جاءت غادة سليم بدلا منه".

وتابعت الفنانة: "بدأنا تصوير، وقعدنا شهرين أو شهر ونصف قبل رمضان وكانت روبي حامل، وحاولنا نجيب بديل، وكان البديل زينة، رحبنا به، ودخلت على أساس إنها هتكمل بدلا من روبي، خلصنا، وفي أول يوم عرض فوجئت بأن اسمي نازل جنب اسمها، وده مكنش في الاتفاق ومكنش مكتوب في العقد، والنقابة وقفت معي، والمنتج دفع الشرط الجزائي، وخسرت زميلة مكنش ينفع ده يطلع منها، كنت أحبها وأحترمها ولم أتوقع أن يصدر ذلك كله منها".



"بتحاربني من تحت لتحت"..رانيا يوسف تهاجم نادية الجندي

تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن توتر العلاقة بينها والفنانة الكبيرة نادية الجندي، موضحةً: "في دايما حرب من تحت لتحت، وفي حاجات من تحت، في ناس بتحارب بذكاء، أنا معنديش الذكاء ده، لأني لما بحارب حد بيبقى في وشه وقدام الناس ومباشر وفي العلن".

وأضافت يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامح "العرافة"، على قناة المحور، أنّها إنسان لا يجيد الحرب إلا بشكل مباشر، ولا يعرف الطرق الملتوية: "معنديش لف ودوران، أنا مش بحارب نادية الجندي، هي بعيدة عني خالص، مش هاخد أدوارها، هي محتاجة تاخد أدواري لأننا مش في سن بعض".