نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فدوى عابد تكشف تفاصيل زواجها الثاني ورد فعل ابنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة فدوى عابد، عن تفاصيل زواجها الثاني وكيف تعاملت مع ابنها قبل أن تقدم على الزواج الثانى، وذلك خلال استضافتها في برنامج "الستات" مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة.

وقالت فدوى عابد، قرار الزواج الثاني أخذ مني وقتًا، وزوجي الحالي كان لديه تخوفاته لأنه كان متزوجا في السابق، وكل شيء تم بهدوء.

وأضافت: "إحنا الحمد لله شركاء قبل أي حاجة وحاسين إننا بنفتح شركة مع بعض لأننا متقابلين في حاجات كثيرة، وعلشان كده عارفين نعمل شكل علاقة مختلف عن الزواج التقليدي، ومتفقين ننبسط، وإذا أي واحد فينا مش مبسوط في أي وقت يقدر يمشي".

فدوي عابد: طول الوقت أنا مفهمة ابني إنه أهم حاجة لدى

وردا على سؤال كيف شرحت لابنها، البالغ من العمر 15 عاما، رغبتها في الزواج مرة ثانية، قالت فدوى عابد: "كل شيء تم بهدوء، وطول الوقت أنا مفهمة ابني إنه أهم حاجة عندي، إتكلمنا وشوفت تعامله مع زوجي الحالي، وهو يعامله كصديق وليس كأب لأن أبوه موجود في حياته بشكل عادي".

ويذكر ان شاركت الفنانة فدوي عابد مؤخرا في مسلسل "صوت وصورة" التي حقق نجاحا كبيرا عبر شاشة DMC.

أحداث مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات، وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن

ابطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.