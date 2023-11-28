أحمد سعد يصل السعودية استعدادًا لحفل "روائع السنباطي" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل المطرب أحمد سعد إلى السعودية،منذ قليل، استعداد للمشاركة في إحياء حفل روائع السنباطي، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك يوم 30 نوفمبر، على مسرح أبو بكر سالم.





إستعداد أحمد سعد لحفل روائع السنباطي





وشارك سعد فيديو لحظة وصوله وإستقباله في الرياض إستعدادا للحفل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتانستجرام.





وعلق عليه قائلا: “الآن وصلت آلسعوديه عشان أحقك حلم من أحلام حياتي وهوا المشاركه في ليله من أجمل اليالي ليله”.





حفل رياض السنباطي

وروج سعد للحفل حيث شارك البوستر الدعائي له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلق عيه قائلا: رياض السنباطي هو من صنع ليالينا الجميلة، بألحانه العظيمة الغنية بكل المشاعر، فاصنع له معالي المستشار تركي آلالشيخ ليلته الجميلة الغنية بأعماله، في ليله من ليالي موسم الرياض”.





طرح تذاكر حفل السنباطي

يذكر أن المستشار تركي آل شيخ أعلن عن طرح تذاكر حفل روائع وليلة السنباطي يوم 30 نوفمبر وتم طرح التذاكر يوم 25 نوفمبر الماضيوسيحييها النجم المصري أحمد سعد، وستكون الأوركسترا للموسيقار هاني فرحات.





آخر أعمال أحمد سعد





وكانت آخر أعمال أحمد سعد أغنية “يا ليالي” التى غناها برفقة النجمة روبى، وهى الأغنية التى تجمع بينهما لأول مرة، من كلمات فلبينو،وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبدالواحد.





كلمات الاغنية:





يا حبيبي

خلصت معاك ألاعيبي

انت جميل وانا عيبي عيبي

بضعف قصاد الجمال الجمال





يا جماله

قلبي الصغنن ماله

شقلبت طبعه وحاله وماله

متساق وراك رحال رحال





يا ليالي اعذري استعجالي

ده الغالي عالقمر وندالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه





يا ليالي الحلو فوق في العالي

وندالي والدنيا فرفشهالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه





على بابك

واقف قتيل على بابك

انا تحت امر جنابك مالك

ليه في الدلع استاذ استاذ





على بالي

ما تروحش يوم من بالي

اسمك ده بالنسبالي عالي

وحفظته صم خلاص وخلاص





يا ليالي اعذري استعجالي

ده الغالي عالقمر وندالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه





يا ليالي الحلو فوق في العالي

وندالي والدنيا فرفشهالي

غنالي غنوة حبيبي ورقصت معاه







