محمد ممدوح ضيف الحلقة القادمة من برنامج "sold out"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد ممدوح أنه سوف يكون ضيف الحلقة القادمة من برنامج "sold out" المُذاع عبر قناة CBC الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد.

ونشر محمد ممدوح عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بوستر الحلقة وعلق عليه قائلًا: "هكون معاكم يوم الجمعة 8 ديسمبر في برنامج "sold out" مع الأستاذ محمود سعد الساعة 8 مساءً على مسرح الجامعة الأمريكية في التجمع..هستناكم واستني اسألتكم".

منشور محمد ممدوح

ما هي تفاصيل برنامج soldout ؟

برنامج SoldOut Interviews يضم ثلاث فقرات مميزة؛ الأولى تشمل حوارات مع نجوم ومشاهير في مجالات الفن والثقافة، فيما تتخذ الفقرة الثانية شكل حفلات أو عروض خاصة لتسليط الضوء على تألق النجوم. أما الفقرة الثالثة والأخيرة، فتقدم جوًا فكاهيًا من خلال استاند أب كوميدي يقدمه الضيف لمتابعي البرنامج.

ما هي آخر أعمال الفنان محمد ممدوح؟

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح هو فيلم "وش في وش" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في جميع دور العرض وحقق إيرادات عالية قد تجاوزت أكثر من 35 مليون جنيه.

بوستر فيلم وش في وش

ما هي أحداث فيلم "وش في وش"؟

تدور أحداث فيلم "وش في وش" حول زوجين تنقلب حياتهما رأسًا على عقب في يوم واحد فقط، بعدما تأتي عائلتيهما في نفس الوقت، ويلتقي الجميع داخل شقة واحدة.

من فيلم وش في وش

من هم أبطال فيلم "وش في وش"؟

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.