رامي صبري يستعد لإحياء حفل غنائي جديد في الجامعة الأمريكية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي جديد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في التجمع الخامس وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر المقبل في تمام الساعة 8 مساءً في قاعة باسيلي.

وأعلن رامي صبري، عن الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر بوستر الحفل وعلق عليه قائلًا: "حفل رامي صبري في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم الثلاثاء 5 ديسمبر، ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي".

منشور رامي صبري

تفاصيل حفل رامي صبري في مهرجان “أم الإمارات”

وفي سياق متصل يذكر أنه يستعد رامي صبري لإحياء حفل غنائي آخر يوم 9 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات ويقام الحفل في أبو ظبي.

ومن المفترض أن يقدم الفنان رامي صبري باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور، ومن أشهر أغانيه التي سوف يقدمها هي أغنية (يمكن خير، جوايا هتعيش، حبيبي الأولاني، كعبك علي، ملك الفرفشة، حبينا، لما بيوحشني) وغيرهم الكثير.

سبب تصدر رامي صبري التريند في الفترة الماضية

ويذكر أنه قد تصدر اسم الفنان رامي صبري محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد مشاركته في حفل "ليلة الدموع 2" ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدم رامي صبري خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الدرامية الشهيرة ورفض أن يقدم اغاني مقسوم أو متنوعة وقال إنه يجب الإلتزام بهوية الحفل.

اخر أعمال الفنان رامي صبري

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري هي أغنية «كعبك علي»، وقد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نسبة مشاهدات عالية، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع موسيقي جلال حمداوي.

وتقول كلمات أغنية «كعبك علي»:-

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى؟

أنا قُلت لا لا لا لا طبعا ً مفيش أحلى

مالقتش ف الدنيا حد ف جمالك ده

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

فى حد وإنت معاه تنسىّ الحياه وياه

قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى