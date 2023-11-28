رمضان 2024.. تفاصيل شخصية هدى الإتربي في "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنضمت الفنانة هدى الإتربي إلى أبطال مسلسل العتاولة" بطولة كلا من النجم أحمد السقا، وطارق لطفي، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2024.

تفاصيل شخصية شخصية هدى الإتربي في العتاولة





وتجسد الإتربي خلال احداث المسلسل شخصية فتاة شعبية لديها طموحات وتطلعات تكشف عنها الأحداث، وتعمل في فندق.





تفاصيل مسلسل العتاولة





مسلسل العتاولة مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، يسرد قصة شقيقين هما السقا وطارق لطفي يدخلان فيصراعات بالعمل ويظهران خارجين عن القانون.





أبطال مسلسل العتاولة





والمسلسل من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي،زينة، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، ميمي جمال، حنان يوسف، هدى الإتربي،ونهى عابدين، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.





أحدث أعمال هدى الأتربي





وتشارك هدى الإتربي في مسلسل نقطة سودة مع أحمد فهمي وناهد السباعي، وتقدم خلاله شخصية فتاة فقيرة تعمل في Spa، والعملمكون من 45 حلقة، يضم وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، أحمد خالد صالح، سماح أنور، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرفعبدالغفور، ومازن عبدالناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.



تنتظر الفنانة هدى الإتربي عرض فيلم "شمس"، والفيلم مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي تدور أحداث الفيلم فيإطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب.

فيلم "شمس" بطولة كل من عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي، إخراجمعوض إسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.

أحدث أعمال الفنانة هدى الإتربي مشاركتها في مسلسل "شارع 9" الذي تم عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، وحقق نجاحات كبيرةخلال فترة عرضه.

ودارت أحداث المسلسل حول اختفاء ابنة رجل اعمال شهير، تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنهاويكتشف إنه ا قتلت في ظروف غامضة يشترك في احداثها مجموعة من سكان شارع 9، وشاركت هدى الأتربي في بطولته إلى جانب كلامن النجوم، نضال الشافعي، رانيا يوسف، نرمين الفقي، محمود عبد المغني.

كما شاركت هدي الإتربي مؤخرا في فيلم " ماما حامل " مع النجمة ليلى علوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًابعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.