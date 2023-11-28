نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في آخر لقاءاته.. طارق عبد العزيز يكشف عن علاقته بهنيدي وخالد صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت قناة الحياة لقاءً تلفزيونيًا أجراه الإعلامي عمرو الليثي مع الفنان الراحل طارق عبد العزيز من خلال برنامج "واحد من الناس" قبل وفاته.

وكشف الفنان الراحل طارق عبد العزيز عن بدايته في مجال التمثيل وعلاقته بخالد صالح ومحمد هنيدي

وقال طارق عبد العزيز: "خالد صالح كان له فضل إنه قدمني ورشحني للمخرجة أنعام محمد علي في مسلسل أم كلثوم".

طارق عبد العزيز يكشف عن موقف شجاع لهنيدي

وأضاف:"هنيدي كان له فضل لأنه أخذني في أول فيلم يعمله من بطولته صعيدي في الجامعة الأمريكية وعملت مشهد واحد، وعملت بعده مع هنيدي همام في أمستردام".

طارق عبد العزيز يكشف عن كواليس أول مشهد يقدمه في السينما

وتابع: "جالي شد عضلي في جنبي ولم أستطيع التنفس، ومن فضل الله كان هنيدي موجود معي وقالي إنت هتموت مني ولا إيه، وكنت أشعر بالتوتر ولو كان حد غيره كان ممكن الموقف يبقى أصعب، لكن كان مشهد جميل، ومن هذا المشهد المخرج علي إدريس حطني في دماغه وأخذني أصحاب ولا بيزنيس".

طارق عبد العزيز:أنا كنت بحب تمثيل من وأنا في ثانوية عامة

وأضاف: "أنا كنت بحب التمثيل من وأنا في ثانوية عامة ومشترك في مراكز شباب، ثم بعد ذلك التحقت بكلية الحقوق وتطورت المسألة، وهناك أشخاص لهم الفضل على مسيرتي".



أحدث أعمال طارق عبد العزيز

ويشارك الفنان طارق عبد العزيز، في مسلسل “بقينا اتنين”، الذي يعتبر آخر أعماله الدرامية، لكنه رحل قبل استكمال باقي مشاهده، وهو بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري، ومقرر عرضه الأسبوع المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.