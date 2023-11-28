نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق عبد العزيز يكشف كواليس خضوعه لعملية قلب مفتوح في آخر لقاء معه قبل وفاته في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

قدمت قناة الحياة لقاءً تلفزيونيًا أجراه الإعلامي عمرو الليثي مع الفنان الراحل طارق عبد العزيز من خلال برنامج "واحد من الناس" قبل وفاته.



وكشف كواليس عملية تركيب الدعامات التي خضع لها، حيث قال: "أنا كنت أشعر إني لدي مشاكل صحية منذ سنوات، وكان دائما لدي مخاوف هل ممكن أقابل دكتور كويس ولا دكتور سيئ لإني مشهور، وكنت خايف جدا".



طارق عبد العزيز يجري عملية قلب مفتوح

وأضاف: "فجأة ذهبت إلى المستشفى وصادفت دكتور صديقي وقال وشك مش عاجبني، وعملت تحاليل وقالوا قدامك حاجة من إثنين، إما نحجزك عندنا أو تشوف عايز تتحجز فين ونبعت معاك عربية إسعاف، لإنهم لقوا عندي انسداد فوق 90%، وكل الدكاترة قالوا عملية قلب مفتوح".



طارق عبد العزيز يكشف عن وقوف محمد رياض بجانبه أثناء إجرائه للعملية

وتابع: "ربنا أكرمي بمحمد رياض ودكتور صديقه عرفني مميزات عملية الدعامات دون ذكر عيوب عملية القلب المفتوح، وعرفت إنه بيعملها في انسدادات 100%، ووقعت على إقرار لكن كنت مطمئن جدا لكلامه، وأجريت العملية دون ان أشعر بأي شئ واستغرقت العملية نحو ساعتين".

آخر أعمال طارق عبد العزيز

وشارك الفنان طارق عبد العزيز، في مسلسل “بقينا اتنين”، الذي يعتبر آخر أعماله الدرامية، لكنه رحل قبل استكمال باقي مشاهده، وهو بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري، ومقرر عرضه الأسبوع المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.