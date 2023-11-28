2 ديسمبر.. عرض مسلسل ”حدث بالفعل” على قناة CBC

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 07:33 صباحاً - تبدأ قناة CBC في عرض مسلسل "حدث بالفعل" وذلك بداية من يوم السبت المقبل الموافق 2 ديسمبر، ويعد هذا هو العرض الأول والحصري على شاشات التلفزيون بعد عرضها على منصة jawwy tv، ومسلسل "حدث بالفعل" هو يشمل حكايات منفصلة قد حدثت بالفعل في عدد من الدول العربية، وتتكون عدد حكايات مسلسل "حدث بالفعل" من 5 حكايات.

وأسماء حكايات مسلسل "حدث بالفعل" جاءت كالآتي (حكاية ريش أبيض، حكاية قرض شخصي، حكاية لو بعد حين، حكاية تحت الحزام، حكاية كاملة). ويأتي المسلسل مكون من 15 حلقة وكل حكاية تتكون من 3 حلقات فقط.

مواعيد عرض مسلسل “حدث بالفعل”

وسوف تعرض حكايات مسلسل "حدث بالفعل" بداية من يوم 2 ديسمبر، وذلك في تمام الساعة 8 مساءً، ويعرض من السبت إلى الأربعاء عبر قناة CBC، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.

ويبدأ عرض أولي حكايات مسلسل "حدث بالفعل" وهي حكاية "ريش أبيض".

ما هي تفاصيل حكاية "ريش أبيض"؟

تدور حكاية "ريش أبيض" حول فريدة التي تفقد والدتها نتيجة اكتئاب حاد ويتزوج والدها لتعود مع والدها وزوجته الجديدة ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد موت زوجة أبيها بسبب جرعة زائدة ودخولها مصحة لعلاج الإدمان.

وتأتي ثاني حكاية وهي حكاية "قرض شخصي".

ما هي تفاصيل حكاية "قرض شخصي"؟

القصة الثانية هي "قرض شخصي" وتدور حول حادث مروع يتسبب في اختفاء زوجة وطفله مما يثير شكوك الزوج في العاملين في إدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة وراءه جريمة.

وتعرض ثالث حكاية وهي حكاية "تحت الحزام".

ما هي تفاصيل حكاية "تحت الحزام"؟

دارت القصة الثالثة "تحت الحزام" حول أرملة ترفض الزواج بعد وفاة زوجها وتقرر العيش لأبنها، وتضحي بملذات الحياة لتربيته وسعادته، ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب عندما اختفت خطيبة ابنها قبل الفرح بأيام وتكتشف أن ماضيها هو السبب في ذلك.

وتعرض الحكاية الرابعة وهي حكاية "كاملة"

ما هي تفاصيل حكاية "كاملة"؟

حملت القصة الرابعة من حدث بالفعل اسم "كاملة" وهي تدور حول فتاة اسمها "كاملة" من حي فقير وأسرة بسيطة، هربت من المنزل وصارت من أكبر وأشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي، لكن برغم كل نجاحها لازالت تعاني من عقدة الطفولة التي تسبب فيها والدها، حيث تبدأ في رؤية طفلة صغيرة تطاردها أينما تذهب ولا أحد يراها غيرها، كما أنها ترفض فكرة الارتباط، لتأخذ الأحداث منحنيات عديدة حول الشخصية وما تتعرض له.

وآخر حكايات مسلسل "حدث بالفعل" هي الحكاية الخامسة "لو بعد حين"

ما هي تفاصيل حكاية "لو بعد حين" ؟

بالنسبة إلى القصة الخامسة "لو بعد حين"، فتدور حول يسرا المذيعة المشهورة، التي تسعى للشهرة والثراء، وهي على علاقة جيدة جدًا بأهلها ولكن لا تمتلك الوقت لزيارتهم وتكتفي بمكالمة تليفونية يومًيا ولكن تنهار حياتها عند اختفاء والديه في أحداث مريبة وتبدأ يسرا وأختها سمر في رحلة البحث عنهما.

ما هي تفاصيل مسلسل حدث بالفعل ؟

مسلسل "حدث بالفعل" هو مأخوذ عن قصص واقعية، والمسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالامراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون اول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.