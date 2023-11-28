نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. ما علاقة الفنانة كوثر رمزي بحادث المطربة ذكرى؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصادف اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر ذكرى وفاة الفنانة الراحلة ذكرى، والذي تميزت بالجمال والصوت القوى التي جعلها من أبرز الموجودين على الساحة الفنية، ومن رغم شهرتها الواسعة ألا إنها فارقت الحياة بحادث مأساوي أدى إلى وفاتها.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أسباب مقتل الفنانة الراحلة ذكرى.



ولادة ونشأة الفنانة ذكرى

ولدت الفنانة الراحلة ذكرى في مدينة المرسى في تونس وكان ترتيبها السابع بين اشقائها الثمانية، لها خمسة اخوات وثلاثة اخوة، انضمت للمدرسة الابتدائية في وادي الليل وبعدها انتقلت إلى ابتدائية الخازندار وأكملت تعليمها،وبدأت الغناء أثناء وجودها في المدرسة وكان والدها يشجعها على الغناء على العكس من والدتها التي لم تتقبل فكرة أن تكون مغنية.

كواليس مقتل الفنانة الراحلة ذكرى



رحلت الفنانة ذكرى يوم الجمعة 28 نوفمبر 2003 بعد أن أطلق زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي النار عليها في منزلهما بالقاهرة وانتحر بعد ذلك،



أصدر فريق الأطباء الذي فحص جثة المغنية التونسية ذكرى تقريرًا طبيًا بعد الانتهاء من تشريح الجثة يفيد بأنها أصيبت بـ 26 رصاصة في جميع أنحاء جسدها وبقيت على قيد الحياة لمدة 15 دقيقة فقط. الضحيتان الأخريان للجريمة هما سكرتيرة ذكرى التي أصيبت بـ 22 طلقة بينما تلقى مدير أعمالها 18 رصاصة أدت لمقتله أيضا.

قصة انتحار زوج ذكرى بعد مقتلها

كما ذكر تقرير التشريح أيضًا أن زوج ذكرى الذي انتحر بعد قتل الضحايا الثلاثة أطلق النار على نفسه بوضع البندقية في فمه مما أدى إلى وفاته على الفور.



كما تم الكشف أن البندقية التي استخدمت لقتل الضحايا الثلاث تختلف عن البندقية التي استخدمها زوج ذكرى لقتل نفسه.

ما علاقة كوثر رمزي بذكرى؟

نجت من هذه المذبحة بأعجوبة صديقة ذكرى الممثلة كوثر رمزي والتي كانت شاهدة على حادث مقتل ذكرى، إذ حضرت إلى منزلها في حي الزمالك في يوم الجمعة إلا ان أيمن السويدي طردها من الشقة فور وصوله بطريقة مهينة، وفق تصريحاتها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية المصرية هالة سرحان، وأنها في صباح اليوم التالي صدمت من خبر مقتل صديقتها على يد زوجها.



قصة رفض دفن جثمان ذكرى في مصر

رفضت اسرة ذكرى دفنها في القاهرة،

ونقل جثمانها إلى تونس على متن طائرة خاصة تابعة لشركة طيران الأقصر استأجرتها قناة روتانا الغنائية الفضائية المملوكة للأمير الوليد بن طلال،



ورافق الجثمان عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب أبرزهم الملحن هاني مهنا، أنغام، لطيفة، لطفي بوشناق، هالة صدقي، فيفي عبده، صابر الرباعي، هند صبري، حلمي بكر، ودفن جثمانها في مقبرة سيدي يحيى في تونس بجانب قبر والدها.