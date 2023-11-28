انت الأن تتابع خبر موعد عرض مسرحية علي بابا بموسم الرياض 2023.. تعرف عليه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد عدد كبير من المشاهدين والمتابعين معرفة موعد عرض مسرحية علي بابا في موسم الرياض 2023 بطولة الفنان محمد رمضان، وهي التي تعتبر من أهم الفعاليات التي ينتظرها عدد كبير من الجماهير في المملكة العربية السعودية.

موعد عرض مسرحية علي بابا في موسم الرياض 2023

وانطلق موسم الرياض 2023 يوم 28 من أكتوبر الفائت وحصل على الكثير من الاهتمام منذ بداية فعالياته المتنوعة، وحصلت مسرحية علي بابا بطولة محمد سعد على اهتمام كبير من خلال جميع المشاهدين، وأيضاً يظهر بشخصيته الشهيرة الذي قدمها سابقاً وهو “بوحه الصباح”، وهي التي قدمها في فيلمه عام 2005.

[موعد عرض مسرحية علي بابا]

موعد عرض مسرحية علي بابا

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسرحية علي بابا في موسم الرياض 2023 بطولة الفنان محمد سعد في المملكة العربية السعودية، يوم 30 نوفمبر 2023 وتستمر إلى يوم 4 ديسمبر القادم، وتعد من أهم وأبرز المسرحيات المميزة التي ينتظر عرضها عدد كبير من المشاهدين والمتابعين في الوقت الحالي.

[موعد عرض مسرحية علي بابا]

موعد عرض مسرحية علي بابا

مسرحية علي بابا محمد سعد

وتدور قصة مسرحية علي بابا حول شخصية علي مرسيدس وهو يعمل ميكانيكي سيارات ويعرف بأمانته الكبيرة، وهو الذي يتعرض إلى اختبار لمدة أمانته، وهذا بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيها اسم علي بابا ويواجه الكثير من التحديات التي تختبر مبادئه الكبيرة.

[موعد عرض مسرحية علي بابا]

موعد عرض مسرحية علي بابا

ويشارك الفنان محمد سعد بطولة المسرحية عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم دينا محسن الشهيرة بـ ويزو وسامي مغاوري وكريم مغاوري وحسن عبد الفتاح ودارين حداد وغيرهم الكثير من الفنانين الآخرين، وهو يعتبر من المسرحيات المميزة التي ينتظر عرضها عدد كبير من المشاهدين في كل مكان، ويعد من أهم المسرحيات التي تقدم في الفترة القادمة.