الراحل طارق عبدالعزيز يكشف عن كيف ساعده هنيدي في أول مشاهدهما معًا

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت قناة الحياة عن آخر لقاء تليفزيوني أجراه الإعلامي عمرو الليثي مع الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، الذي رحل عن دنيانا قبل عرض حلقته من برنامج “واحد من الناس”، والتي تحدث فيها عن بدايته في عالم التمثيل.

وتحدث طارق عبدالعزيز في لقاءه قائلًا: “أنا كنت غاوي تمثيل من وأنا في ثانوية عامة ومشترك في مراكز شباب، وبعدها دخلت كلية الحقوق وتطورت المسألة، وفي ناس لها أفضال على مسيرتي”.

وأضاف: “خالد صالح كان له فضل إنه قدمني ورشحني للمخرجة أنعام محمد علي في مسلسل أم كلثوم، وهنيدي كان له فضل لأنه أخذني في أول فيلم يعمله من بطولته صعيدي في الجامعة الأمريكية وعملت مشهد واحد، وعملت بعده مع هنيدي همام في أمستردام”.

كما تطرق طارق عبد العزيز في حديثه عن كواليس أول مشهد يقدمه في السينما قائلا: “جالي شد عضلي في جنبي وبقيت مش عارف أتنفس، ومن فضل الله كان هنيدي موجود وهداني وقال لي إنت هتموت مني ولا إيه، وكان في توتر فظيع ولو كان حد غيره كان ممكن الموقف يبقى أصعب، لكن كان مشهد جميل، ومن هذا المشهد المخرج علي إدريس حطني في دماغه وأخذني أصحاب ولا بيزنيس”.

جدير بالذكر أن أقيمت ظهر اليوم الإثنين جنازة الفنان طارق عبد العزيز من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من النجوم على حضور الجنازة ومواساة أسرة الراحل ومنهم محمد هنيدي ومحمد رياض وداليا مصطفى وعمرو عبد الجليل وأحمد رزق وشريف منير ونهال عنبر ومصطفى قمر وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا والمنتج جمال العدل وأحمد داش وعلاء مرسي وإيهاب فهمي وأشرف زكي.

وتوفى طارق عبد العزيز الأحد 26 نوفمبر، بعد تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر يناهز 55 عاما، أثناء تصوير مسلسل “بقينا اتنين”.

المسلسل بطولة شريف منير، ورانيا يوسف، وعمرو وهبة، ومروة عبد المنعم، وتامر فرج، وميمي جمال، ونانسي هلال، وياسر الطوبجي ونخبة من النجوم، تأليف أماني التونسي ومن إخراج طارق رفعت.