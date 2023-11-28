أول ظهور لـ هنا الزاهد من أمام الكعبة وتعلق: فيه حاجات جميلة مستنياني

الرياض - محمد الاطلسي - ظهرت الفنانة هنا الزاهد لأول مرة بعد إعلان طلاقها من الفنان أحمد فهمي، وذلك أثناء أدائها مناسك العمرة.

ونشرت هنا الزاهد، عبر صفحتها الشخصية بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لها خلال أدائها مناسك العمرة، من أمام الكعبة.

وكتبت هنا على الصورة: “بما إن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شيء، وكل لحظة أكد لي فيها بلُطفه إنه بيحبني، وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق، الحمد لله رب العالمين”.

وتظهر هذه اللحظة أن الفنانة قررت مواصلة حياتها بإيجابية وترك ماضيها وراءها، مُظهرة قوة واستقلال في تعاملها مع التحولات في حياتها الشخصية.

وكانت أعلنت هنا الزاهد قبل أيام عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور، إنستجرام، عن انفصالها عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت هنا الزاهد: “الحمد لله، تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.