نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راني موخارجي تكشف عن حقيقة صادمة تخص فيلمها الشهير Kabhi Alvida Naa Kehna في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة الهندية الكبيرة راني موخارجي عما رصده صناع فيلمها الناجح مع شاه روخ خان من حالات طلاق كبيرة حدثت في أعقاب طرح فيلم Kabhi Alvida Naa Kehna.

وفي حوار جديد لها نقله موقع إنديا توداي، قالت راني أن الفيلم فتح الباب أمام العديد من المتزوجين خارج علاقة رومانسية، للانفصال والسعي وراء تحقيق سعادتهم في مكان آخر.

والفيلم ضم في بطولته النجم الكبير أميتاب باتشان، والنجم ابهيشك باتشان، وعدد من نجوم بوليوود الكبار.

Chatterjee Vs Norway

والفيلم السينمائي الجديد للنجمة الهندية راني موخارجي، Chatterjee Vs Norway، هو فيلم تقتبس احداثه من قصة حقيقية، لسيدة تحاول تحقيق طموحاتها رغم ما توجه من صعاب الاغتراب.

الفيلم سكون من إخراج Ashima Chibber، ويشارك في بطولته مجموعة متميزة من نجوم بوليوود الكبار من ضمنهم Aur Babli، و Kahaani.

أحدث مشروع سينمائي

وخلال عام 2022 الجاري، كان لراني موخارجي فرصة الظهور في عمل سينمائي جديد هو Bunty Aur Babli 2، الذي طرح للعرض في صالات العرض السينمائي الهندية في نوفمبر 2022.

الفيلم ضم في بطولته النجم الكبير سيف علي خان، ووثقت به راني موخارجي، عامها الـ 25 في مسيرتها الحافلة ببوليوود.

وعلى مدار 25 عام من الأعمال السينمائية المميزة، قدمت راني عديد الأفلام الهندية التي ستظل في ذاكرة سينما بوليوود، وشاركت في بطولتها كبار النجوم في الهند.

وكانت العلامة الأبرز في مسيرة راني موخارجي في بوليوود، ظهورها في بطولة فيلم "كوتشي كوتشي هوتا هاي"، الذي شاركت في بطولته النجم شاه روخ خان، والنجمة كاجول، وكان أول تجربة اخراج للمنتج والمخرج الكبير كاران جوهار.