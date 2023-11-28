نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن مبادرة "أنت الحياة".. زخم وتنوع بفعاليات قصور الثقافة بالبحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة"، التي أقيمت بمحافظة البحر الأحمر، على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وسط زخم وتنوع كبير في الفقرات والبرامج المقدمة.

الانتماء

شهد اليوم الأول فعاليات متنوعة منها لقاء بعنوان "الانتماء" أوضح خلاله الأديب أحمد صلاح، مفهوم الانتماء إلى الوطن، ودور المؤسسات الثقافية في تنمية روح الانتماء للفرد من خلال الأنشطة التي تقدمها لزيادة الاتجاه الإيجابي، والتي من شأنها إعلاء الشعور بالفخر والاعتزاز بالهوية خاصة في وقت الأزمات.

تلى ذلك ورشة تصميم لوحات فنية عن معالم مصر السياحية باستخدام الكانسون الملون، والألوان الخشبية، وأخرى لتعليم أساسيات الرسم والتلوين للمبتدئين، بينما شهد مسرح النادي الرياضي فقرة مسرح عرائس حول قيمة احترام الكبير.

وتضمن اليوم الثاني الذي أقيم بمكتبة مصر العامة بالغردقة فقرة رسم على الوجه، وورشة رسم حر وأخرى لتصميم علم مصر وفلسطين، بالإضافة إلى فقرة الأراجوز، واستعراضات غنائية بمشاركة الأطفال وسط أجواء مبهجة.

تمكين المرأة

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، شهد نادي الغردقة الرياضي في ثالث أيام المبادرة، محاضرة بعنوان "تمكين المرأة" للتعريف بجهود الدولة المستمرة لتمكين المرأة في المجتمع في كافة مناحي الحياة وأهمها الحياة السياسية من خلال التوعية بحقوقها التي يكفلها الدستور المصري، بهدف القضاء على فكرة التمييز.

ورش فنية

تلى ذلك استكمال الورش الفنية الخاصة بتعليم الرسم وتصميم لوحات عن المعالم السياحية المصرية.

كما تم تقديم فقرات متنوعة للأطفال منها رسم على الوجه وفقرة الأراجوز المميزة، وإنشاد ديني.

عرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبد الرازق، تضمن باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية التي تعكس فلكلور محافظة البحر الأحمر، ومنها الصيادين، الحنة، والعصا، وفقرة التنورة الصوفية، وجاءت الفعاليات بحضور سوسن عبد الرحيم مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.