نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيكي كوشال يتحدث عن أصعب تفاصيل تصوير مشاهد Sam Bahadur في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث النجم فيكي كوشال عن كواليس التحضير لفيلمه الجديد المستوحى من احداث حقيقية، عن قصة أحد القادة العسكريين المعروفين في تاريخ الهند.

ووفق موقع إنديا توداي، قال فيكي أنه من ضمن كواليس الفيلم اعتياده على القيام بتدريبات دورية قاسية مع طاقم العمل، استعدادًا للتصوير.

والفيلم الجديد يطرح من إخراج ميجهان جولزار، ومن المقرر طرحه للعرض بتاريخ الأول من ديسمبر.

وكان قد نظم النجم فيكي كوشال حدث ضخم، كشف خلاله عن الإعلان الترويجي الرسمي لفيلمه الجديد Sam Bahadur المستوحى من أحداث حقيقية.

ووفق موقع "ديد لاين"، الفيلم تم الكشف إعلانه الترويجي في حدث ضخم بمدينة مومباي بتاريخ 7 نوفمبر الجاري.

ويجسد فيكي شخصية قائد القوات المسلحة الهندية السابق Sam Manekshaw، وتستوحى أحداثه من قصة حقيقية.

منافسة مرتقبة

هذا الفيلم الجديد، قد يكون من ضمن القائمة المعلن عنها، ويتوقع أن تقدم من أفلام للترشح للأوسكار من بين افلام بوليوود.

وتتعدد الأسماء المرشحة لأن تكون اختيار الهند للترشح لجوائز الأوسكار في موسم جوائز الأوسكار لعام 2024 المقبل.

ووفق موقع إنديا توداي، كان من ضمن أهم الاسماء التي من المتوقع أن تترشح عن السينما الهندية لجوائز الأوسكار، كل من فيلم Balagam وفيلم The Kerala Story، وفيلم Zwigato وفيلم Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

وكان النجم شاه روخ خان، أول من قام بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الهندي الجديد 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، الذي يشهد عودة المخرج كاران جوهار للإخراج بعد غياب طويل.

ويقول موقع إنديا توداي، أن كاران، الذي انشغل في السنوات الماضية بإنتاج الأعمال السينمائية فقط، سيعود كمخرج عبر فيلم جديد يطرح بعنوان Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

وبهذه المناسبة، كان شارو، أول من يقوم بنشر الإعلان الترويجي للفيلم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل احتفالًا بعودة كاران من جديد.