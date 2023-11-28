نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم Home Alone يحصل على نجمته في ممر الشهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخيرًا سيحصل الممثل الشهير ماكولي كولكين على نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، على الرغم من تحقيقه لشهرة واسعة منذ سن صغيرة.

ووفق ديلي ميل، كولكن كان قد عرف بمشاركته في بطولة أفلام Home Alone التي طرحت في تسعينيات القرن الماضي.

وسيمنح كولكين نجمته على ممر الشهرة في احتفالية تحضرها النجمة القديرة كاثرين أوهارا التي جسدت دور والدته في نفس الفيلم.

نجوم على ممر الشهرة

و كان النجم مارتن لورنس، أحدث المحتلفلين بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة في هوليوود، في احتفالية مميزة حضرها اصدقائه المقربون في عالم السينما.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفالية لورانس بوضع نجمته الخاصة في ممر الشهرة، تقديرًا لما قدمه من اعمال سينمائية مميزة خلال السنوات الماضية.

أحدث المكرمين

وخلال عام 2023، كان هناك عدد آخر من الفنانين الذين احتفلو بوضع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود كان من ضمنهم مايكل بي جوردون.

واحتفالية مايكل بي جوردون بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، كانت بعد أيام قليلة من احتفاله بالعرض الخاص للجزء الثالث الجديد من سلسلة CREED.

أيضًا، كان قد احتفل الأشقاء جوناس بوصع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في حي هوليوود، تقديرا لاسهاماتهم في مجال الموسيقى والغناء منذ ظهورهم خلال مطلع الألفية الجديدة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفال الاشقاء جوناز لمراسم رفع الستار عن نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في هوليوود.