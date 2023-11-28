عاجل.. طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن النجم يوسف الشريف، إنفصاله عن الكاتبة انجي علاء وقام "الشريف" بكتابة بوست علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس ".

مسلسل «الراكون»

وكان قد توقف العمل، خلال الأيام الماضية، تحضيرات مسلسل «الراكون»، من بطولة يوسف الشريف، وإخراج محمد جمال العدل، ليخرج رسميًا من سباق موسم رمضان 2024، ويتم تأجيله إلى رمضان 2025 المقبل.

وجاء توقف مسلسل "الراكون" بعدما توقفت إحدى الشركات عن تنفيذه ليذهب فى نهاية الأمر إلى شركة العدل، حسبما أعلن المنتج جمال العدل أن هناك تعاونا بينه وبين يوسف الشريف محتمل فى رمضان 2024 أو 2025 إخراج ماندو العدل.

ما هي آخر أعمال إنجى علاء ويوسف الشريف؟



يذكر أن آخر أعمال إنجى علاء ويوسف الشريف كان مسلسل «كوفيد 25»، من إخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد صلاح حسنى وأيتن عامر وإنتاج تامر مرسى