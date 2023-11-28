عاجل.. أول تعليق من يوسف الشريف بعد إنفصاله عن زوجته إنجي علاء

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن النجم يوسف الشريف، منذ قليل، إنفصاله عن زوجته الكاتبة انجي علاء وقام بكتابة منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة"إكس".

تعليق يوسف الشريف على انفصاله عن إنجي علاء

وكتب يوسف الشريف في تغريدته:" قدر الله وما شاء فعل، يؤسفنا ان نعلم نحن يوسف الشريف وإنجي علاء إنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استماره علاقه الود والمعزة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العيشه الطيبه التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمه انعمها الله علينا دعواتكم ربنا يكتب لنا اللي فيه الخير اشهد الله يا إنجي إني طول فترة زواجنا ما شفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي الحمد لله على كل شيء".

تحضيرات مسلسل «الراكون»

وكان قد توقف العمل، خلال الأيام الماضية، تحضيرات مسلسل «الراكون»، من بطولة يوسف الشريف، وإخراج محمد جمال العدل، ليخرج رسميًا من سباق موسم رمضان 2024، ويتم تأجيله إلى رمضان 2025 المقبل.

وجاء توقف مسلسل "الراكون" بعدما توقفت إحدى الشركات عن تنفيذه ليذهب فى نهاية الأمر إلى شركة العدل، حسبما أعلن المنتج جمال العدل أن هناك تعاونا بينه وبين يوسف الشريف محتمل فى رمضان 2024 أو 2025 إخراج ماندو العدل.

آخر أعمال إنجى علاء ويوسف الشريف



يذكر أن آخر أعمال إنجى علاء ويوسف الشريف كان مسلسل «كوفيد 25»، من إخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد صلاح حسنى وأيتن عامر وإنتاج تامر مرسى