التعليق الأول من إنجي علاء على انفصالها من يوسف الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت المؤلفة إنجي علاء، على خبر إنفصالها عن النجم يوسف الشريف بعد زواج دام لمدة 14 عامًا.

تعليق إنجي علاء على خبر الإنفصال



وكتبت إنجي علاء، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس": "قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وتابعت: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف إني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

وقف مسلسل "الراكون"

وكان قد توقف العمل، خلال الأيام الماضية، تحضيرات مسلسل «الراكون»، من بطولة يوسف الشريف، وإخراج محمد جمال العدل، ليخرج رسميًا من سباق موسم رمضان 2024، ويتم تأجيله إلى رمضان 2025 المقبل.

وجاء توقف مسلسل "الراكون" بعدما توقفت إحدى الشركات عن تنفيذه ليذهب فى نهاية الأمر إلى شركة العدل، حسبما أعلن المنتج جمال العدل أن هناك تعاونا بينه وبين يوسف الشريف محتمل فى رمضان 2024 أو 2025 إخراج ماندو العدل.

آخر أعمال إنجي علاء ويوسف الشريف



يذكر أن آخر أعمال إنجي علاء ويوسف الشريف كان مسلسل «كوفيد 25»، من إخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد صلاح حسنى وأيتن عامر وإنتاج تامر مرسى