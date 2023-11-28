نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إنفصالهما.. أعمال درامية جمعت بين يوسف الشريف وإنجي علاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الفنان يوسف الشريف وطليقته الكاتبة إنجي علاء في عدة أعمال درامية، حيث بدأت هذه التعاونات في مسلسل "لعبة إبليس" عام 2015.

مسلسل "لعبة إبليس"

إنجي علاء قامت بكتابة السيناريو والحوار لهذا العمل، وشارك في بطولته كل من شيري عادل، فريال يوسف، محمد رياض، تميم عبده، هبة مجدي، وإيناس كامل، وكان من إخراج شريف إسماعيل.

مسلسل “كوفيد 25”

اجتمعوا أيضًا في مسلسل "كوفيد 25" الذي عُرض في رمضان عام 2021 وتدور أحداث المسلسل في عام 2025 حيث ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويُلقى على الطبيب ياسين المصري مسؤولية كشف المؤامرة الكبرى وراء هذا الانتشار المروع.

مسلسل "الراكون"

كان يوسف الشريف يستعد لمسلسل رمضاني آخر بعنوان "الراكون"، والذي تشارك في كتابته زوجته إنجي علاء، ويتولى إخراجه محمد العدل، ويتم إنتاجه بواسطة شركة سينرجي.

وفي سياق آخر، قامت إنجي علاء بتهنئة الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده الـ 45 في 14 سبتمبر، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، حيث نشرت صورًا تجمعها به وعبّرت عن أمنياتها له بأن تكون السنوات القادمة مليئة بالخير والسعادة.