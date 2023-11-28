تكريم سوسن بدر في مهرجان قرطاج

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رياض - احمد صلاح - تعتزم إدارة مهرجان "أيام قرطاج المسرحية"، في دورته الـ24، تكريم الفنانة الكبيرة سوسن بدر خلال افتتاح المهرجان الذي يقام في 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.



وفقًا لما أعلنته إدارة المهرجان فإنه سيتم تكريم الفنانة سون بدر الى جانب عدد من الفنانين العرب والأفارقة، وهم: عبد الرؤوف الباسطي، ونضال الأشقر، وروجيه عساف، حنان الحاج علي "مسرح دوار الشمس بيروت"، وأمين زنداغني، وإلهام إينالي حميدي، ويايا كوليبالي، وناجية الورغي.



كما يكرم في حفل الختام الذي يقام في 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ألوغبين الدجي، دين مانويال سوايرو، بول شاؤول، حسين المحنوش، وفوزيه المزي، وداوود حسين، ويوسف عيدابي، والحمائم البيض، ومنجي الورفلي، وسعاد محاسن، وجليلة المداني.



يذكر أن سوسن بدر تشارك في بطولة فيلم "آل شنب" الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي، ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في "مهرجان الجونة السينمائي 2023"، وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج وسيناريو آيتن أمين



وطرحت الشركة المنتجة للفيلم البوستر الدعائي حيث ظهرت فيه سوسن بدر بالحجاب، ولفتت الأنظار بالوقار والاحتشام في ملامحها بالحجاب، وانهالت التعليقات التي أثنت على جمالها في كل الحالات، لافتين إلى أن الحجاب يليق بها .

كما ظهر في البوستر عدد من أبطال الفيلم، منهم: لبلبة، أسماء جلال، هيدي كرم، خالد سرحان، محمود البزاوي، وحسن مالك .