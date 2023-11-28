انت الأن تتابع خبر بشرى للأطفال .. الجزء الثالث من فروزين قريبًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مسؤولة في شركة ديزني ، عن بدء العمل على إنجاز الجزء الثالث من أفلام فروزن ، مشيرة في الوقت نفسه الى أنه يجري التحضير لجزء رابع في المستقبل البعيد.



ونقل موقع ديد لاين، عن رئيسة قسم الإبداع في ديزني جينفر لي، القول عن وجود مشروعات قادمة للشركة، حيث تستمر شركة ديزني في تمسكها بالممثلة الشابة ريتشل زيجلر لتقوم بأداء شخصية “سنو وايت” في نسخة سينمائية حية مستوحاة من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي.



ووفق موقع “ديد لاين”، قامت شركة ديزني بنشر صورة جديدة حصرية من الفيلم، قبل طرح إعلانه الترويجي، رغم ما أُحيط به من انتقادات لاختيار بطلة له لا تبدوا مناسبة للدور.



يأتي ذلك بعد أن واجهت ديزني هجوما قويا بسبب اختيارها المثير للجدل للممثلة المؤدية لشخصية “سنو وايت”، في فيلم جديد يطرح كنسخة سينمائية حية لفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي “سنو وايت والأقزام السبعة”، واختارت ديزني لتجسيد شخصية “سنو وايت” المممثلة الشابة ريتشل زيجلر، الشهيرة بمشاركتها في أدوار بطولة في أعمل مثل فيلم “ويست سايد ستوري”.

وتقول صحيفة “ديلي ميل” إن اختيار ديزني لريتشل واجه عاصفة انتقادات كون مظهرها لا يوحي بأي تقارب بينها وبين شخصية سنو وايت من الفيلم الكلاسيكي الأصلي، ضمن سلسلة من الاختيارات المثيرة للجدل التي أقدمت عليها ديزني مؤخرا، في أدوار البطولة لأهم أعمالها السينمائية الحية .