حلقة تدريبية بمعهد العلوم الإسلامية بمسقط

مسقط ـ «الوطن» :

ضمن خطة النشاط الثقافي لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني، نفّذت دائرة المكتبات حلقة تدريبية بعنوان:(الذكاء الاصطناعي في التعليم) قدّمها كلٌّ من نعيمة بنت راشد المسعودية أخصائية ابتكار أولمبياد علمي أول، ويوسف بن عبد لله المجيني رئيس قسم التوثيق والنشر الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، وذلك في قاعة المحاضرات بمعهد العلوم الإسلامية بمسقط، واستهدفت الحلقة شريحة من طلبة المدارس.

وسلّطت الحلقة الضوء على مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته، كما تمّ استعراض مجموعة من التطبيقات الحديثة في مجال التعلّم بواسطة الذكاء الاصطناعي، وجرى خلال الحلقة تبادل الأفكار حول كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تعزيز وتحسين جودة التعليم باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

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