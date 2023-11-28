الكشف عن تفاصيل مهرجان سينما المرأة والطفل الدولي الثاني

مسقط ـ «الوطن» :

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان سينما المرأة والطفل الدولي الثاني والذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2023، عن تفاصيل وفعاليات المهرجان والبرامج المصاحبة له. حيث يهدف إلى تمكين المرأة والطفل العماني من المشاركة وإضفاء صورة متحضرة عن الانفتاح العماني على قضايا المرأة والطفل، إضافة إلى استقطاب النساء العمانيات المشتغلات في السينما، والعمل على تأسيس سينما الطفل، واكتشاف المواهب، بالإضافة إلى التعريف بالمكان كوجهة سينمائية وسياحية وبصرية وفنية.

وسيتضمن المهرجان في أيامه الثلاثة عدة مسابقات؛ توزعت على مسابقة الأفلام الروائية الدولية ومسابقة الأفلام الروائية العمانية ومسابقة الأفلام الوثائقية الدولية ومسابقة الأفلام الوثائقية العمانية. وقد بلغ عدد الأفلام المسجلة للمشاركة في المهرجان 85 فيلما من 14دولة حول العالم وقد تم اختيار 39 فيلما للمشاركة في مسابقات المهرجان، منها 31 فيلمًا روائياً و8 أفلام وثائقية، وستتنافس الأفلام الروائية على جائزة أفضل فيلم روائي دولي وجائزة أفضل فيلم روائي عماني وجائزة أفضل سيناريو وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

أما الأفلام الوثائقية فتتنافس على جائزة أفضل فيلم وثائقي دولي، وأفضل فيلم وثائقي عماني، وجائزة أفضل سيناريو جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وستتضمن لجنة تحكيم الأفلام الروائية كلا من المخرجة نجوم الغانم من دولة الإمارات العربية المتحدة والمخرجة عائشة الرفاعي من المملكة العربية السعودية والفنانة نور الهدى الغمارية من سلطنة عمان ، أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية فتضم كلا من المخرجة مروة الشرقاوي من جمهورية مصر العربية والدكتورة عزة القصابية والاستاذة لورا السيابية من سلطنة عمان. وسيتضمن المهرجان عروضا للأفلام المشاركة وعروض أفلام خاصة للأطفال، بالإضافة إلى جلسات حوارية وحلقة عمل (أصنعي فيلمك الوثائقي)، تقدمها المخرجة مروة الشرقاوي بالإضافة إلى جولات سياحية في محافظة مسقط لضيوف المهرجان .

وسيتضمن حفل الافتتاح الذي سيقام بمقر الجمعية العمانية للسينما عرض فيلم (غيوم) للمخرجة (مزنة المسافر) وفقرة خاصة عن فلسطين، بالإضافة إلى عدد من الفنانات والمخرجات ممن لديهن اشتغالات سينمائية وفنية وأعمال سينمائية مميزة، كما سيتضمن الحفل فعاليات وأركانا خاصة للأطفال بحضور مجموعة من الأطفال وهي ركن صندوق العجائب، وركن حكايات من فلسطين وركن حكايات عن السينما وركن الصحفي الصغير وركن فني للتصوير والتلوين.

وحول المهرجان قالت ختام السيد مديرة المهرجان بأن الاستعداد لتدشين النسخة الثانية من المهرجان، يجعلنا كفريق عمل نشعر بالسعادة الغامرة ونحن نرى مهرجاننا (سينما المرأة والطفل الدولي)، في دورته الثانية، يزدادُ تألقاً وبريقاً وحضوراً في الساحة المحلية والدولية، حيث نسعى إلى تقديم سينما تكرم النساء وتحافظ على مكانتهنَّ المرموقة في المجتمع على اختلاف ثقافاتهن .