قصة حلم وقصيدة سلام عليهم

يقول الشيخ سليمان بن مهنا الكندي: كنت قبل الفجر من ليلة الاثنين 29 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 14 نوفمبر 2023م رأيت في نومي ان المرحوم موسى بن علي يدعوني إلى زيارة الشيخ إبراهيم بن سيف الكندي واولاد اخوته حيث ان الشيخ إبراهيم جاء من مسقط لفترة (القيظ) فذهبنا فوجدنا الشيخ العلامة إبراهيم بن سيف ومعه المشايخ واولاد اخوته حمود بن أحمد وصالح بن سعيد والشيخ علي بن سيف والشيخ سعيد بن سالم وكان حمد يصب لهم القهوة وكانت (الفوالة) رطب خلاص فتناولنا القهوة معهم ثم دار الحديث بين موسى والشيخ إبراهيم مطارحة أدبية وفكاهية فقلت انا للشيخ إبراهيم انت يا سيدي تحب الملاطفة فانتبهت من نومي وصباح يوم الاثنين انشدت هذه القصيدة.

سلام على الأشياخ من آل كنـــــــــدة

سلام عليهم مــــع أجـــــــــــل تحياتي

سلام على أهل المكارم والعـــــــــــلا

ومـــــــن لذو الحاجات يقضوا بسرعة

سلام على من حل بالقلب ذكـــــــرهم

واورثنا حـــــــــــــــــــــزنا بفقد الأحبة

سلام كنثر المسك يندو بنفحـــــــــــة

على روح ســـــــــــــــــادات كرام أعزة

سلام عليهم كلما ذر شـــــــــــــــارق

ومــــــــــــــــــا هم قمري ومزن تخلت

سلام عليهم كلما طاف طـــــــــــائف

لبيت عـــــــــــــــــلا شأنا وقدرا برفعة

هم ورثوا مجدا اثيلا وســـــــــــؤددا

لــــــــــــــدى جدهم من حاز ارفع رتبة

فأكرم بأعراق سرت مـــــــن فقيههم

مفسر تيسير الكتاب بحكمــــــــــــــــــة

ولاشك ان الفرع يتبع اصلـــــــــــــه

فاكرم بأصل لـــــــه في المكرمات أعزة

فأنهم اغصان مجــــــــــــد تسلسلوا

لدى أصل مجـــــــــــــد فاق قدرا ورفعة

وان انس لا انسى الولــــي اخ التقى

فتى احمد سيف حـــــــــــــوى كل رفعة

من العلم ولاخلاص في حـــــق خالق

فأورثه جنات عـــــــــــــــــــــــدن بنعمة

وابناؤه الصيت الكرام اولــــي النهى

وخص بهم من حـــــــــــــاز بالعلم رتبة

هو الشيخ إبراهيم أكــــــــــرم بسعيه

بسعي صــــــلاح قد حوى حسن سيرة

فقيه كريم اريحي مـــــــــــــــــــهذب

خبير يفصل الامــــــــــــر يدعو بحكمة

فاكرم بابناء له مــــــــــــــــع جماعة

وفض ختام المسك ذكـــــــــــــــر الاحبة

عليهم سلام الله في كــــــــــل مجلس

لهم همم ترقى السماك برفعـــــــــــــــــة

اناروا دياج الكـــــــون بالعلم والتقى

وبالأمر بالمعروف أعظـــــــــــــــــم منة

فهذا وصلى الله مـــــــــــا منشد تلى

سلام عـــــــــــــلى الاشياخ من ال كندة

لأحمد خير الرسل مـــن جاء بالهدى

وخص بفضل شامـــــــــــــــــخ من نبوة

سليمان بن مهنا الكندي