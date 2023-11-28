نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. صلاح عبد الله يتعكز على كتف محمد جمعة في عزاء طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام حاليًا عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي 26 نوفمبر، عن عمر يناهز 55 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل “ وبقينا اتنين” والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور العزاء وأبرزهم الفنان القدير صلاح عبد الله، فرغم مرضه إلا أنه حرص على تقديم واجب العزاء بمساندة الفنان محمد جمعة.

كما قام النجوم بتقديم واجب العزاء ومنهم محمد هنيدي وأحمد السقا وخالد الصاوي، ومنى عبد الغني، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، بسنت صيام، رشدي الشامي، أميرة العايدي، والإعلامي عمرو الليثي، ودنيا عبد العزيز، ومروة عبد المنعم، محمد رضوان، أحمد صفوت، رانيا محمود ياسين، صبري فواز، اللاعب حسام عاشور، مجدي كامل، كريم الحسيني، كما شهد حرص كلًا من الفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ويبدو عليهم ملامح الحزن والوقوف لتلقي واجب العزاء.

الساعات الأخيرة قبل وفاة طارق عبد العزيز



وكان قد أوضح القائمين على العمل أن الفنان طارق عبد العزيز كان يواصل تصوير مشاهده بشكل طبيعي في العمل الفني اليوم وكان بحالة صحية جيدة، لكنه فاجأ بنوبة تعب مفاجئة نحو الساعة الثالثة والنصف ظهرًا تم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ولكنه توفي بشكل مفاجئ، سيتم الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء في وقت لاحق.