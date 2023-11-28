نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرضي ودحام.. مسلسل تراثي فانتازي كوميدي بقضايا معاصرة في رمضان المقبل (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسلسل "مرضي ودحام" عمل تراثي كوميدي فانتازي يتم تصويرة حاليا في قرية تم بنائها خصيصا لتناسب أحداث العمل المتوقع عرضه خلال شهر رمضان المقبل من انتاج شركة "فيلاسو" للمنتجان مالك صباح وعبدالله العراك.

مرضي ودحام



ويضم العمل نخبة كبيرة من نجوم الكوميديا على رأسهم الفنان الكبير عبدالناصر درويش وأحمد العونان وسلطان الفرج والفنان الإماراتي بلال عبدالله وإيمان فيصل علي المهيني ومنال الجارالله وأحمد النجار وغدير حسن وفاطمة الطباخ، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، وتمت كتابة حلقات المسلسل من قبل ورشة مكونة من خمسة كتاب هم: محمد الكندري وتغريد الداود وعبدالله المعصب وفيصل البلوشي وبدر العمر، ولكل كاتب منهم لمسته الخاصة ستظهر من خلال حلقات متصلة منفصلة، فكل حلقة ستكون مستقلة بذاتها من حيث القصة والفكرة، ويتصدى لاخراج العمل المخرج عبدالله العراك.

مرضي ودحام



تدور أحداث "مرضي ودحام" من خلال الصديقين مرضي "عبدالناصر درويش" ودحام "أحمد العونان، وهما نسايب في نفس الوقت كون دحام متزوج من مرضية شقيقة مرضي، والتي تجسد دورها الفنانة "إيمان فيصل ".

مرضي ودحام



في المقابل هناك منزل بوماضي "سلطان الفرج" خال مرضي ومرضية الذي يعيش مع ابنته ظلايم "غدير حسن" وزوجها فرج "احمد النجار" وجميعهم يسكنون في فريج كله مجانين وعلى رأسهم "مرضي ودحام" فهما نصابان ويلعبان بالبيضة والحجر وكل يوم لديهما فكرة يتناقشان فيها مع مرضية ثم يبدأون في تنفيذها.

مرضي ودحام



العمل بشكل عام مليئ بالاحداث والقصص الحلوة التي تناسب أجواء شهر رمضان الكريم، وبعيد كل البعد عن الاعمال التراثية الكوميدية التقليدية التي تم تقديمها من قبل بحيث قامت جهة الإنتاج بعمل معادلة صعبة حيث يقدموا مسلسلا تراثيا يليق بالمشاهد في حقبة قديمة حقبة "بيوت الطين" لكن بشكل فانتازي وتفاصيل والوان وازياء وديكور بنكهة مختلفة وجديدة، وبمواضيع وقضايا عصرية تناسب الجميع مثل موضوع الذكاء الاصطناعي والتكنولجيا الحديثة والعولمة والموبايل والانترنت وغيرها من القضايا المستحدثة من الواقع الحالي.