هنيدي وخالد الصاوي.. شلة حقوق القاهرة تستقبل عزاء طارق عبدالعزيز ( فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ ساعات قليلة مراسم عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي توفي أول أمس بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور مراسم الجنازة، والعزاء، وكان هنيدي وخالد الصاوي من أوائل النجوم الذين وقفوا بجانب نجل الراحل واستقبلوا واجب العزاء

وفي سياق آخر أوضح المنتج المسلسل في تصريحات خاصة عن الراحل طارق عبد العزيز قائلاً :- "أن الراحل كان يقوم بتصوير مشاهده في العمل صباح اليوم وكان بصحة جيدة ، و لكنه تعرض ألم مفاجئ في حوالي الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، وتم نقله للمستشفي لتلقي الإسعافات الأولية، ولكن تم وفاته "

نعى نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان طارق عبد العزيز:-

نعت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان طارق عبد العزيز بسبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره لمسلسله الجديد "و بينا اتنين " .

حيث نشرت نقابة المهن التمثيلية عبر الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك نعى وفاة الفنان طارق عبد العزيز ،و قالت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:- "تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنان طارق عبدالعزيز. وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون."

النجوم تنعي طارق عبد العزيز:

كما حرص العديد من نجوم الوسط الفني نعى الفنان طارق عبد العزيز عبر صفحتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام و أبرز من نعاه هم :-

نعى الفنان حمادة هلال طارق عبد العزيز، قائلاً: “‏الله يرحمك يا احن شخص الله يرحمك ياللي بتحب الحق الله يرحمك يا صاحبي إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء إلى أخي وحبيبي طارق عبد العزيز”.

نعى أحمد السقا طارق عبد العزيز، قائلاً: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وفاة الفنان طارق عبد العزيز ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته مع السلامة يا طيب”.

نعت بشرى طارق عبد العزيز، قائلة : “إنا لله وإنا اليه راجعون ..الله يرحمك يا طارق”.

نعي حمدي الميرغني طارق عبد العزيز،قائلاً: “ربنا يرحمك ياأستاذ طارق ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك ومحبينك جميعاً. الرجاء الدعاء له ولجميع موتانا”

نعى هاني سلامة طارق عبد العزيز، قائلاً: “انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الأخ والزميل طارق عبدالعزيز والهم أهله وأسرته الصبر والسكينة”.

نعت الفنانة منة فضالي طارق عبد العزيز، قائلة "لا حول ولا قوة الا بالله البقاء لله في الفنان الخلوق طارق عبد العزيز في الجنة ونعمها على الغالي "

نعى الفنان محمد هنيدي طارق عبد العزيز،قائلاً:- " الأخ والسند وصديق العمر .. ربنا يرحمك يارب كسرت قلبنا .. وربنا يصبرنا على فراقك …اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين"

نعى الفنان حسني الشتا طارق عبد العزيز، قائلاً:- " ‏لاحول ولاقوه إلابالله ..الله يرحمك ياحبيبي ويحسن اليك ياطيب يامحترم يااصيل ..بجد مش مصدق بس ديه أقدار وربنا يصبر كل حبايبك ويجعل الجنه مسكنك ياغالي..ارجوكم ادعوله بالرحمه والله من أطيب وأجدع خلق الله".

نعي المطرب و الممثل دياب طارق عبد العزيز، قائلاً :" لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك وحبايبك مع السلامة يا طيب الله عليكم ادعوله"

نعت الفنانة إسعاد يونس طارق عبد العزيز، قائلة:-" سبحان العلي العظيم، طول الليل بشوفلك شغل و عايزة اكلمك النهاردة، في امان الله يا طارق، من سكان الجنة بإذن الرحمن "

آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز:-

يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز كان مسلسل أعمل إيه الذي تم عرضه في الموسم الشتوي الماضي عبر قناة dmc ، والمسلسل يتكون من 45 حلقة.

و تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول عبد الله الفلاني الذي يعمل كمهندس صوت في الاذاعة وليه اربع بنات ويواجه العديد من المشاكل.

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الوسط الفني بجانب الفنان طارق عبد العزيز و من أبرز الفنانين:" خالد الصاوي، صابرين ، هناء الشوربجي ،ندي بسيوني . و العمل من تأليف محمد الحناوي ،ومن إخراج أحمد عبد الحميد .