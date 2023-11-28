فن ومشاهير

محمد جمعة يقدم واجب العزاء في الراحل طارق عبد العزيز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد جمعة يقدم واجب العزاء في الراحل طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام حاليًا عزاء الفنان طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي 26 نوفمبر 2023 على إثر أزمة قلبية أثناء تصويره مسلسل وبقينا إتنين.

0f90eff746.jpg


حضور عزاء طارق عبد العزيز

وحرص الفنان محمد جمعة لتقديم واجب العزاء في الراحل طارق عبد العزيز


كما حرص العديد من نجوم الفن على حضور العزاء وأبرزهم محمد هنيدي وأحمد السقا وخالد الصاوي، ومنى عبد الغني، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، بسنت صيام، رشدي الشامي، أميرة العايدي، والإعلامي عمرو الليثي، ودنيا عبد العزيز، ومروة عبد المنعم، محمد رضوان، أحمد صفوت، رانيا محمود ياسين، صبري فواز،  اللاعب حسام عاشور، مجدي كامل، كريم الحسيني.

e3cf9be8c1.jpg


وفاة طارق عبد العزيز

يشار إلى إنه توفي الفنان طارق عبد العزيز ورحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي 26 نوفمبر 2023 على إثر أزمة قلبية فور ذهابه إلى مستشفى زايد مساء أمس من مسجد الشرطة الشيخ زايد.

f1ab24ebd9.jpg

مرض طارق عبد العزيز

يذكر أن كان تعرض الفنان طارق عبد العزيز إلى وعكة صحية في شهر مايو الماضي نتيجة اكتشافه بعض المشاكل في القلب

وكان قد قام بإجراء عملية جراحية في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وتابع طارق عبد العزيز: وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من  أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي.

وأضاف طارق عبد العزيز: وشكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم، شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي شكرًا لمستشفى مصر الدولي، شكرًا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض، هم المعنى الحقيقي للإتقان والتفاني والانضباط أدعو لهم بالتوفيق والتقدم المستمر.

 

IMG-20231128-WA0416
IMG-20231128-WA0416
IMG-20231128-WA0418
IMG-20231128-WA0418
IMG-20231128-WA0417
IMG-20231128-WA0417
IMG-20231128-WA0450
IMG-20231128-WA0450
محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا