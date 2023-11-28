نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون زوجها.. شيري عادل تحرص على حضور عزاء طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لفتة إنسانية مؤثرة، حضرت النجمة شيري عادل عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي وافته المنية أمس نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وقد شهدت الجنازة في وقت سابق حضورًا جماهيريًا غفيرًا من قبل الوسط الفني وعشاق الفنان الراحل.

وظهرت شيري بملامح حزينة بسبب فقدان صديقها في الفن، حيث انعكس الألم والفقد في عيونها. وقد أثار حضورها بمفردها دون زوجها طارق صبري الكثير من التساؤلات حول حياتها الشخصية بعد انفصالها عنه.

حضور النجوم لعزاء الراحل

كما تجمعت العديد من نجوم الفن حول شيري لتقديم واجب العزاء ومشاركتها في هذه التجربة الصعبة، ولا يزال الحزن يخيم على الوسط الفني جمعهما، حيث كان الفنان طارق عبد العزيز قد ترك بصمة قوية في عالم الفن المصري، ورحيله خسارة فادحة.



تفاصيل العزاء

وأقيم العزاء فى مسجد الشرطة فى قاعة «الرزاق» منذ قليل فى الساعة السادسة مساء، أما عن الجنازة فقد شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاه الضهر، وقام عدد كبير من نجوم الفن بالمشاركة في تشييع جنازة طارق عبد العزيز، حيث تواجد محمد هنيدى، شريف منير، مصطفى قمر، وغيرهم، وشارك أيضًا أحمد خالد صالح وهنادى مهنى في رفقة جثمانه من المستشفى إلى مسجد الشرطة، بالإضافة إلى العديد من الفنانين الآخرين.



تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

وكشف مصدر أن طارق قد أصيب بتشنجات مفاجأة أدت إلى توقف عضلة القلب ثم عودتها مرة آخرى في موقع تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، والتي على آثرها انتقل للمستشفى رفقة نجله في الحال ثم رحل عن عالمنا.

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