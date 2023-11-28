نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول بشرى لتقديم واجب العزاء في الراحل طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام حاليًا عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي 26 نوفمبر 2023 على إثر أزمة قلبية أثناء تصويره مسلسل وبقينا إتنين.



حضور عزاء طارق عبد العزيز

وحرصت الفنانة بشرى على الحضور لتقديم واجب العزاء ومساواة عائلة وأسرة الراحل.



كما حرص العديد من نجوم الفن على حضور العزاء وأبرزهم محمد هنيدي وأحمد السقا وخالد الصاوي، ومنى عبد الغني، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، أحمد فهيم، بسنت صيام، رشدي الشامي، أميرة العايدي، أحمد زاهر، والإعلامي عمرو الليثي، رانيا محمود ياسين، ودنيا عبد العزيز، محمد جمعة ومروة عبد المنعم، محمد رضوان، مصطفى قمر ونجله تيام، أحمد صفوت، رانيا محمود ياسين، صبري فواز، اللاعب حسام عاشور، سيد رحب مجدي كامل، كريم الحسيني.



وفاة طارق عبد العزيز

يشار إلى إنه توفي الفنان طارق عبد العزيز ورحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي 26 نوفمبر 2023 على إثر أزمة قلبية فور ذهابه إلى مستشفى زايد مساء أمس من مسجد الشرطة الشيخ زايد.

مرض طارق عبد العزيز

يذكر أن كان تعرض الفنان طارق عبد العزيز إلى وعكة صحية في شهر مايو الماضي نتيجة اكتشافه بعض المشاكل في القلب

وقام ‘عبدالعزيز’، بإجراء عملية جراحية في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وتابع طارق عبد العزيز: وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي.

وأضاف طارق عبد العزيز: وشكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم، شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي شكرًا لمستشفى مصر الدولي، شكرًا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض، هم المعنى الحقيقي للإتقان والتفاني والانضباط أدعو لهم بالتوفيق والتقدم المستمر.