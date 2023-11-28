نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحزن وانكسار .. محمد هنيدي يودع صديقه طارق عبد العزيز ويحرص على تقديم واجب العزاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاش الوسط الفني لحظات من الحزن العميق برحيل الممثل المصري الراحل طارق عبد العزيز، الذي فارقنا أمس بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، وحرص نجم الكوميديا، محمد هنيدي، حضور عزاء الفقيد وتظهر على وجهه علامات الحزن والتأثر حيث كانت لحظة مؤثرة تنم عن صداقة قائمة بينهما.

وفي سياق متصل، لم تكن صداقة هنيدي وطارق مقتصرة فقط على تعاونهما سويًا أكثر من مرة بل كانت أعمق من ذلك حيث ظهر هنيدي وهو يبدي انكساره وحزنه العميق على فقدان صديقه المقرب، يعود تاريخ تعاونهما إلى العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة قوية في عالم الدراما والسينما المصرية منهم صعيدي في الجامعة الأمريكية وهمام في امستردام، وتحدث طارق عبد العزيز عنه مرارًا وتكرارًا وعن فضله



وكان أبرزهم خلال حواره مع الإعلامية شيرين حمدى عبر برنامج ON Set على فضائية ON E، وقال طارق أن الفنان محمد هنيدى كان له فضلاً كبيرا عليه خلال مسيرته فى مجال السينما، وذلك من خلال ترشيحه فى فيلم صعيدى فى الجامعة الامريكية وبعد ذلك فيلم همام فى أمستردام.



الجدير بالذكر إنه لم يكن هذا الانكسار مقتصرًا على هنيدي فقط، بل شمل أيضًا عددًا كبيرًا من نجوم الفن الذين حضروا لتوديع الراحل، منهم خالد الصاوي الذي ظهر وهو في حالة انهيار.



تفاصيل العزاء

وأقيم العزاء فى مسجد الشرطة فى قاعة «الرزاق» منذ قليل فى الساعة السادسة مساء، أما عن الجنازة فقد شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاه الضهر، وقام عدد كبير من نجوم الفن بالمشاركة في تشييع جنازة طارق عبد العزيز، حيث تواجد محمد هنيدى، شريف منير، مصطفى قمر، وغيرهم، وشارك أيضًا أحمد خالد صالح وهنادى مهنى في رفقة جثمانه من المستشفى إلى مسجد الشرطة، بالإضافة إلى العديد من الفنانين الآخرين.



تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

وكشف مصدر أن طارق قد أصيب بتشنجات مفاجأة أدت إلى توقف عضلة القلب ثم عودتها مرة آخرى في موقع تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، والتي على آثرها انتقل للمستشفى رفقة نجله في الحال ثم رحل عن عالمنا.



طارق عبد العزيز ومرضه



وفي سياق متصل، أجرى طارق جراحة في القلب خلال شهر يونيو الماضي، ونشر على صفحته الشخصية في فيس بوك: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح. أود أن أطمئن الجميع إلى أنني بخير، وأعرب عن شكري لهم على الدعاء ومحاولتهم الدائمة للاطمئنان عليّ بكل الوسائل."

وأردف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

وأضاف: "وشكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم، شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي شكرًا لمستشفى مصر الدولي، شكرا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض، هم المعنى الحقيقي للإتقان والتفاني والانضباط أدعو لهم بالتوفيق والتقدم المستمر".

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