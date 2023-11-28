نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنوشكا وهاني رمزي يشاركان في عزاء الراحل طارق عبد العزيز وسط حالة من الحزن الشديد (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص كلًا من النجمين أنوشكا وهاني رمزي على حضور عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي وافته المنية يوم أمس جراء أزمة قلبية أثناء تصوير مسلسله الأخير "بقينا اتنين"، وقد أظهر الحضور الكثيف للنجوم حالة من الحزن العميق، خاصة مع فقدان الوسط الفني لأحد أبرز نجومه.

تجدر الإشارة إلى أن طارق عبد العزيز كان قد شارك مع العديد من النجوم في أعمال فنية ناجحة، وكانت وفاته صدمة كبيرة للوسط الفني المصري، وقد تجمع العديد من الفنانين البارزين في مكان العزاء، من بينهم خالد الصاوي ومحمد هنيدي، حيث أظهروا حالة من الانهيار النفسي.

وبالرغم من تدهور الحالة الصحية لبعض النجوم الحاضرين، إلا أنهم أبدوا عزمًا كبيرًا على تقديم واجب العزاء للفنان الراحل، مما يعكس تضامنهم واحترامهم لمسيرته الفنية الطويلة.



تفاصيل العزاء

وأقيم العزاء فى مسجد الشرطة فى قاعة «الرزاق» منذ قليل فى الساعة السادسة مساء، أما عن الجنازة فقد شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاه الضهر، وقام عدد كبير من نجوم الفن بالمشاركة في تشييع جنازة طارق عبد العزيز، حيث تواجد محمد هنيدى، شريف منير، مصطفى قمر، وغيرهم، وشارك أيضًا أحمد خالد صالح وهنادى مهنى في رفقة جثمانه من المستشفى إلى مسجد الشرطة، بالإضافة إلى العديد من الفنانين الآخرين.



تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

وكشف مصدر أن طارق قد أصيب بتشنجات مفاجأة أدت إلى توقف عضلة القلب ثم عودتها مرة آخرى في موقع تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، والتي على آثرها انتقل للمستشفى رفقة نجله في الحال ثم رحل عن عالمنا.



طارق عبد العزيز ومرضه



وفي سياق متصل، أجرى طارق جراحة في القلب خلال شهر يونيو الماضي، ونشر على صفحته الشخصية في فيس بوك: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح. أود أن أطمئن الجميع إلى أنني بخير، وأعرب عن شكري لهم على الدعاء ومحاولتهم الدائمة للاطمئنان عليّ بكل الوسائل."

وأردف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

وأضاف: "وشكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم، شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي شكرًا لمستشفى مصر الدولي، شكرا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض، هم المعنى الحقيقي للإتقان والتفاني والانضباط أدعو لهم بالتوفيق والتقدم المستمر".



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