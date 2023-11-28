أحمد فهمي يقر بتحمله للمسؤولية في انفصاله عن هنا الزاهد ويُشيد بها

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان أحمد فهمي في ضيافة برنامج "Abtalks" الذي يقدمه أنس بوخاش وتحدث عن هنا الزاهد عقب انفصالهم وأكد في الحوار أنه يرى العيب في نفسه وليس فيها، وأشار إلى أنه يفضل دائمًا أن يكون صادقًا، مشددًا على أنه ليس مسؤولًا عن عيوبها بل عن عيوبه الشخصية

وفيما يخص رؤيته للحياة بعد الطلاق، أوضح أحمد أنه يعتبر التجربة فرصة لبداية جديدة، مؤكدًا أنه ليس ناويًا على الطلاق بل يسعى للمضي في رحلة حياة جديدة.

وفي سياق آخر، وصف أحمد الزاهد بكلمة "طيبة"، حيث أكد احترامه العميق لعلاقتها مع عائلتها. وأشار إلى أهمية العلاقات الإيجابية مع الأهل، معبرًا عن تقديره للطريقة التي تتعامل بها مع من حولها.

يُذكر أن هذا التصريح يبرز الاحترام الكبير الذي يكنه أحمد لشخصية الزاهد، ويصفها بأنها طيبة بكل ما تحمله الكلمة من معاني وقال: "أنا متأخر في الخلفة لأن التعامل مع الطفل أخطر حاجة ممكنة.. ولو هوصف طفولتي هقول لا تراجع ولا استسلام"



كما كشف النجم أحمد فهمي عن رؤيته الفريدة للحياة. أوضح أن هناك فارقًا بين الارتياح والرضا، وأنه قد يمضي سنوات يفكر في فكرة خاطئة قبل أن يدرك أهمية استغلال الوقت.

وفي وصف غير تقليدي لحياته، قال فهمي: "لو كانت حياتي فيلمًا، سميته 'سمك لبن تمر هندي'. أنا شخصية متقلبة جدًا وغريبة في بعض الأحيان، ولكن ذلك يعكس تأثير المكان على حالتي النفسية".

وأكد أنه ليس بحاجة إلى الكثير في حياته، مشيرًا إلى بساطة متطلباته. "أنا بني آدم متواضع، لا أسعى للقوة، بل أعتبر أن القوة في أن تظل ضعيفًا في بعض الأحيان. متطلباتي بسيطة جدًا، وأنا دائمًا على استعداد لاكتشاف معنى جديد للسعادة".

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد منذ أيام عن طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد 4 سنوات من الزواج، وقد أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت:" الحمدلله تم الإنفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".



آخر أعمال أحمد فهمي

والجدير بالذكر أن مسلسل سفاح الجيزة من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري، والعمل مكون من 8 حلقات وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية وتدور حول "سفاح الجيزة" الذي أثارت قضيته ضجة في الرأي العام وصدرت ضده أحكام بالإعدام في 2021.

